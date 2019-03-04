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Эстония: Ультраправые рвутся к власти

04 марта 2019, 02:09  •  60 • В мире
3 марта в Эстонии проходят парламентские выборы, в которых участвуют 10 политических партий и 15 независимых кандидатов. В последнее время в стране отмечается рост популярности ультраправых. Смогут ли они реализовать его на выборах?
Автор:
Полонский Андрей
Борьбу за власть в этой небольшой прибалтийской стране (население – 1,3 млн) ведут две крупнейшие политические партии – левоцентристская Партия центра премьер-министра Юри Ратаса (24,7% по предварительным опросам) и праволиберальная Партия реформ (25,7% по предварительным опросам), которую на этих выборах возглавляет бывший депутат Европарламента Кая Каллас. Обе могут получить самое большое представительство в парламенте, где, в зависимости от результатов выборов, будут готовы составить коалицию с социал-демократами или традиционными консерваторами из партии Pro Patria (10,1% и 9,2% по опросам соответственно).
Ультраправые: эстонский вариант
Однако главный и не слишком приятный сюрприз нынешней избирательной кампании – резкий рост голосов, отданных за крайне правую Национал-консервативную партию (ERKE) во главе с Мартином и Мартом Хельме – отцом и сыном. На предстоящих выборах ERKE, за которую в 2015 году голосовало 7%, может получить до 20% голосов избирателей.
Здание эстонского парламента. Фото: valeriy eydlin/shutterstock.com
Партия идёт на выборы не только с лозунгом «Эстония для эстонцев», который в условиях бывшей советской республики носит откровенно неонацистский характер, но и с полным набором «евроскептических» слоганов и идейных стереотипов. Она выступает против власти элит, эмиграции, защиты прав сексуальных меньшинств. Отдельные её представители призывали даже к Estxit, то есть к референдуму по вопросу выхода Эстонии из Евросоюза.
Но всё же, в связи с особенностями формирования идеологии эстонского радикального национализма, острие этой пропаганды направлено против России и русских.
За ERKE голосуют в основном хуторяне из компактно заселённых эстонцами регионов. К примеру, партия исключительно популярна на островах. В частности, на самом большом эстонском острове Сааремаа (около 3% населения) национал-консерваторов поддерживают более 50% потенциальных избирателей.
По словам Томаса Саарта, социолога из Таллинского университета, рост популярности EKRE в принципе похож на аналогичные процессы в других европейских странах. Её поддерживает сельское население и те, кто почувствовали себя обездоленными в годы правления Партии центра и Партии реформы. Но в Эстонии, с её «русскими» областями и двуязычием в столице, усиление влияния политических сил подобного рода чрезвычайно опасно и может только углубить существующий раскол общества.
Безусловно, сколько бы голосов EKRE ни получила на проходящих выборах, представители национал-консерваторов не попадут в правительство страны. Но само наличие большой фракции этой партии в парламенте ещё больше затруднит решение проблем, связанных с взаимоотношениями с Россией и повседневной жизнью русской общины в Эстонии.
Фото: Jaagurak/shutterstock.com
Эстонские выборы – русское измерение
Эстонским русским не стоит ждать позитивных изменений после выборов 3 марта. Но вся проблема в том, что и сама русскоязычная община Эстонии далека от единства. Может быть, именно поэтому в политическом раскладе страны нет партии, которая бы определённо представляла интересы русского населения. Русские, имеющие право голоса (а в стране до сих пор проживает около 76 тысяч «неграждан», то есть людей, не сдавших дискриминационный «экзамен на гражданство»), составляют до трети эстонского электората. Обычно их голоса достаются Партии центра, в которой много русскоязычных политиков, а её лидер Юри Ратас регулярно общается со своими сторонниками по-русски.
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Однако при этом большинство русских избирателей голосуют за Партию центра скорее по привычке, потому что больше не за кого. С максимальной полнотой эту ситуацию описал сегодня житель Кохтла-Ярве Юрий, который отказался от участия в выборах:
Нет у меня доверия политикам и их обещаниям. Я таким образом как бы голосую против всех. Была мысль сходить, проголосовать так, чтобы сделать хуже тем, кто в Кохтла-Ярве у власти. Но в итоге я решил не голосовать, даже не тратить на это время.
В центре дебатов
Проблема русского языка и русскоязычного населения вновь оказалась на этих выборах в центре дискуссии. Недавно возникшая партия «Эстония 200» даже развесила в крупных городах плакаты со слоганом: «Русские и эстонцы ждут трамвая отдельно».
Действительно, в стране, особенно за пределами официальной жизни, существуют как бы две параллельные реальности – русская и эстонская культура, русская и эстонская литература, русская и эстонская музыка, русские и эстонские клубы и интернет-порталы. Лидер «Эстонии 200» Кристина Каллас разместила свои провокационные плакаты, по её словам, как раз для того, чтоб привлечь внимание к этой проблеме.
При этом правоцентристы и правые (Партия реформ и другие) знают только одно средство решения задачи национального единства – закрыть русские школы. Но, к счастью, в Эстонии это сделать совсем не так просто.
В стране существуют достаточно крупные по эстонским масштабам города (Нарва, Кохтла-Ярве, Силламяэ), а также сельские районы с компактным проживанием русских. На этих территориях русскоязычное население составляет подавляющее большинство. И, к примеру, закрытие русских школ в старообрядческих сёлах на эстонском берегу Чудского озера может привести к совершенно неожиданным социальным последствиям.
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Лидер партии Центр, вице-премьер Эстонии Юри Ратас. Фото: www.globallookpress.com
Именно поэтому здравомыслящие эстонские политики категорически предостерегают от подобного шага. Русскому же избирателю приходится голосовать за Партию центра, которая, по крайней мере, в своей риторике избегает бытовой русофобии.
Выборы и пограничный договор
Новый парламент Эстонии должен будет так или иначе разбираться с проблемой ратификации пограничного договора с Россией. Документ окончательно был подписан в 2014 году, но до сих пор не ратифицирован.
Государственная граница между Россией и Эстонией имеет статус «разграничительной линии». По словам эстонского премьера Ратаса, так как это одновременно и восточная граница Европейского союза, ситуация выглядит по меньшей мере двусмысленно.
При этом посольство России в Таллине подчёркивает, что ратификации договора мешает русофобская политика эстонских властей, в том числе частое провокационное поведение эстонских пограничников и антирусские высказывания эстонских официальных лиц. В частности, в мае 2018 года наше посольство в Таллине выпустило заявление, в котором говорилось:
Напомним, что в январе с.г. министр иностранных дел России С.В. Лавров вновь чётко определил главное условие для этого шага – нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях. Россия своё обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится.
Вряд ли новые выборы что-то изменят к лучшему в этом ситуации. Скорее – наоборот. Но в любом случае надо подождать результатов. Они появятся в понедельник к вечеру.

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