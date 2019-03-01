Если бы не амбиции Порошенко: Лукашенко рассказал про Донбасс

Первые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе должен сделать украинский лидер Петр Порошенко, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ.

«Я Петру Алексеевичу говорил: война идет на Украине, у тебя, в твоем доме. Я ему откровенно говорил. Если бы было меньше амбиций… Первые шаги должен делать президент Украины, потому что в его доме пожар», — указал белорусский глава.

Президент Белоруссии добавил, что для Порошенко существует некая польза «российского утюга». По словам Лукашенко, президент Украины «молится», чтобы до выборов ситуация в стране оставалась под таким же пристальным вниманием россиян и — в частности — российских СМИ, передает ФАН.

В середине января Александр Лукашенко провел встречу с представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины.

Президент попросил украинского политика еще раз высказать свою точку зрения по ситуации на востоке Украины и сориентировать его в происходящих событиях, чтобы определить дальнейшие действия Минска.

По итогам переговоров

Лукашенко призвал закончить военный конфликт в Донбассе, который он охарактеризовал как «недоразумение».

«Это недоразумение — иначе не назовешь — надо заканчивать. <...> Мы делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — сказал Лукашенко, не став уточнять, о каких «врагах и соперниках» идет речь.

Медведчук в свою очередь поблагодарил Лукашенко за его личный вклад и роль Белоруссии в мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, напомнив, что Минск предоставил площадку для переговоров, а подписанные там соглашения являются единственным планом прекращения конфликта.

«Несмотря на то, что они не исполняются, к большому сожалению, но это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования. И все-таки все стороны понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске», — сказал Медведчук.

В декабре 2018 года в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин также указал, что блокаду между Донбассом и остальной части Украины установил Киев, и, соответственно, украинским властям надо задавать вопрос о деэскалации.

«Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе на Донбассе, был мир и процветание», — заявил Путин.

По его словам, Украина является важным торговым партнером России.

«Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку, но только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем делать это дальше», — подчеркнул Путин.

В том же месяце

Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал нынешние власти Украины «партией войны».

По его мнению, пока «партия войны» находится у власти на Украине, военные действия будут продолжаться.

«Что меня особенно огорчает, это то, что анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим на Донбассе — говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами», — сказал президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что Украина — близкая России страна, и потому ему небезразлично дальнейшее развитие событий.

«Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна», — добавил Путин.

Чуть ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в США посоветовали Украине создать «революционную ситуацию» в Донбассе.

По его словам, советники из Соединенных Штатов предложили ужесточить пограничный контроль с Донбассом. Более того, Вашингтон посоветовал Киеву перекрыть воду и электроснабжение. Таким образом, планируется создать «недопустимое» для России положение, из которого не будет выхода.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов отметил характерную для США тактику ведения военных конфликтов.

В октябре прошлого года Лукашенко допустил возможность размещения на территории Донбасса совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.

«Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Украине», — сказал политик.

В Москве ответили, что готовы принять эту инициативу, но главное слово все равно должно оставаться за самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а от диалога с ними Киев отказывается.