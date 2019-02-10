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Еще один предатель Мадуро в армии: Полковник Венесуэлы на видео признал лжепрезидента

10 февраля 2019, 16:39  •  90 • Политика
У действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро появился еще один предатель в армии. На этот раз против действующего главы государства выступил полковник ВС республики Рубен Альберто Пас Хименес. Именно так он представился на видео, которое сейчас распространяется по Сети, и признал лжепрезидента Хуана Гуайдо легитимным.
В Сети распространяется видео, на котором мужчина в военной форме сообщает, что он - полковник вооруженных сил Венесуэлы Рубен Альберто Пас Хименес и признает лжепрезидента Хуана Гуайдо легитимным. Если это действительно он, у Мадуро появился еще один предатель в армии.
При этом мужчина указывает, что он в своей форме вышел на митинг в поддержку Гуайдо и против действующего президента республики Николаса Мадуро.
"Я, действующий полковник армии Пас Хименес Рубен Альберто, используя конституционное право, 23 января прошёл в униформе с народом Венесуэлы, чтобы игнорировать Мадуро в качестве президента, - говорит он на видео, - и признать президента Национального собрания Хуана Гуайдо в качестве временного президента и главнокомандующего Национальными вооруженными силами".
Ранее против легитимного главы государства выступил глава Управления стратегического планирования главкома ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. Его коллеги назвали это предательством. Но на этом список перебежчиков на сторону Гуайдо не заканчивается. Против Мадуро также высказывались полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Венесуэлы в США и еще один представитель ВВС республики - капитан Карлос Васкес Гонсалес.
Видео с новым предателем действующей власти Венесуэлы вызвало возмущение в Сети. Полковнику напомнили, что временного президента в стране нет. Есть один, легитимный, - Николас Мадуро.

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