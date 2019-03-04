ЕС продлил санкции по делу о незаконном присвоении госсредств Украины

Евросоюз продлил до 6 марта 2020 года санкции в отношении 12 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение госсредств Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.

«Совет продлил до 6 марта 2020 года заморозку активов 12 человек, которые были определены как ответственные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере украинских государственных средств», — отмечается в заявлении.

Как уточняется, в отношении одного человека санкции продлены не были.