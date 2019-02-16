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Эрдоган обвинил Брюссель в религиозной дискриминации

16 февраля 2019, 15:39  •  78 • В мире
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал основную причину, по которой страну не принимают в Евросоюз. По его мнению, Брюссель не хочет видеть в составе ЕС мусульманское государство, чем проявляет религиозную дискриминацию.
Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, почему страна до сих пор не вошла в состав Евросоюза. По его мнению, ЕС не спешит принимать к себе Турцию из-за того, что страна мусульманская, передает информагентство Nation News.
Эрдоган обвинил Евросоюз в том, что он до сих пор не озвучил свою официальную позицию и призвал Брюссель признать религиозную дискриминацию в отношении Анкары.
"Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна", - отметил лидер Турции в эфире телеканала А Haber.
Напомним, заявку на вступление в ЕС Турция подала еще в 1987 году. Переговоры о вхождении страны в состав ЕС ведутся уже четвертый год. Однако в феврале этого года ответственный министр по европейским делам при министре иностранных дел Франции Натали Луазо заявила, что перед тем, как продолжить переговоры о вступлении Турции в ЕС, страна должна сделать проевропейский демократический выбор.

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