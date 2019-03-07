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Эрдоган назвал сделку по российским С-400 завершенной и замахнулся на С-500

07 марта 2019, 11:24  •  66 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по российским С-400 завершенной, по его словам, отказываться от неё было бы "безнравственно". Кроме того, он замахнулся и на покупку С-500.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "завершенной" сделку по покупке российских зенитных ракетных систем С-400. "Тема завершена, мы не откажемся от неё", - заверил он.
По словам турецкого лидера, все детали поставки с Россией уже обговорены, и не исключено, что будет налажено совместное производство. Также Эрдоган замахнулся на покупку новейших С-500. "Мы рассмотрим варианты", - добавил он.
Президент Турции в очередной раз ответил США, требующим от партнера по НАТО отказаться от российских ЗРК в пользу американских "Патриотов". "Отказываться от сделки (с Россией) было бы безнравственно", - сказал он в интервью Kanal 24.
Напомним, Турция покупает у России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов. США предлагают вместо них американские комплексы Patriot за 3,5 млрд долларов. В Анкаре неоднократно публично отказывались от предложения Вашингтона. В частности, представители Минобороны указывали на то, что Турция интересовалась "Патриотами" 1,5 года назад, а Вашингтон потрудился сформулировать предложение только теперь.
"Мы сказали, если можете дать — дайте. Но есть условие — совместное производство и передача технологии. Иначе выйдет "мы тебе дадим комплексы, но ключ от них будет у нас". Простите, но так не получится", - переводит слова Эрдогана РБК.

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