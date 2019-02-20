Эпос "Ленин и бревно" получил новое прочтение: Гаспарян о "подвиге" Порошенко на Майдане

Президента Порошенко в Сети сравнили с Лениным после его признания, что он "лично выносил" погибших с Майдана Эпос предложили к новому прочтению почти через сто лет.

После того как президент Украины Петр Порошенко заявил, что "лично выносил" погибших с Майдана, в Сети его сравнили с Лениным, который нёс бревно.

Политолог Армен Гаспарян написал в своем микроблоге, что ждал этого заявления.

Он также предположил, что в рамках декоммунизации нужно переделать эпос 1930-х годов "Ленин и бревно" в новом прочтении и что Порошенко для этого дал отличный сюжет.