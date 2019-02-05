«Элементарная провокация»: как в России отреагировали на японские публикации о возможном размещении ракет США на Курилах

Остров Итуруп Курильской гряды идеально подошёл бы для развёртывания американских систем ПРО, считают японские СМИ. В то же время журналисты отмечают, что Россия «вряд ли захочет настолько помогать США» обеспечивать безопасность американской территории. В Госдуме РФ в очередной раз отметили, что Москва не намерена передавать Курилы Токио. Между тем в Совфеде считают, что появление подобных статей в японской прессе — это сигнал Вашингтону, чтобы тот начал давление на Россию в вопросе принадлежности островов.

Японские СМИ вновь начали спекулировать на теме размещения американских ракет на так называемых «северных территориях» (так в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Хабомаи. — RT).

В статье издания Japan Business Press высказывается мнение, что Курильские острова имеют стратегическое значение как для России, так и для США. В Пентагоне заинтересованы в размещении сил ПВО, которые смогли бы при необходимости перехватить иранские или северокорейские баллистические ракеты, а также вовремя засечь пуск ракет с российских подводных лодок.

Для Москвы же важен контроль над островами, так как он обеспечивает доступ к незамерзающему проливу, по которому выходят в море корабли Тихоокеанского флота, в том числе подводные.

В статье JBP также отмечается, остров Итуруп лучше всего подошёл бы для развёртывания американских систем ПВО, но Россия «вряд ли захочет настолько помогать США» в обеспечении безопасности американских территорий, чтобы позволить разместить на Курилах ракеты Пентагона.

Одновременно с этим газета Japan News со ссылкой на информированные источники сообщила, что Вашингтон намерен разместить на своей базе Сасебо на юго-западном японском острове Кюсю новейший ударный десантный корабль типа America, а также транспортные конвертопланы Osprey, боевые вертолёты и контингент морской пехоты численностью до 1,7 тыс. человек. Это шаг, по оценке издания, призван укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока и усилить военное давление на Китай.

Позиция России

Озвученную в японских СМИ идею о размещении американских ракет на российском острове Итуруп в Совете Федерации назвали провокацией. Такую мысль высказал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это элементарная провокация. Пусть Япония размещает на собственной территории американские ракеты, чтобы, в случае чего, их тут же достали северокорейских ракеты», — подчеркнул Клинцевич.

Он также добавил, что на российских островах могут быть размещены только российские средства обороны, так как для Москвы в первую очередь важно «защищать свою безопасность, но не американскую».

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов, со своей стороны, считает, что, публикуя подобные статьи, японские СМИ противоречат политике премьера Синдзо Абэ и «дают сигнал американцам, что военно-стратегические выгоды должны побудить их начать давление на Россию с целью передать «спорные» острова Японии». Сенатор также отмечает, что появление подобных идей «умертвляют всякую возможность на разрешение многолетней проблемы» — заключения мирного договора между Москвой и Токио.

Корабли береговой охраны РФ в порту Южно-Курильска.

Reuters

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«Чисто теоретически»

Сама идея о том, что Россия может передать Японии часть своих территорий, является ошибочной, поэтому все рассуждения на тему размещения на островах какого-либо вооружения, кроме российского, имеют чисто теоретический характер. Об этом в разговоре с RT заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его мнению, спекуляции на эту тему не имеют никакой фактической основы.

«Предложения японских СМИ не соответствуют принципам построения системы безопасности России на Дальнем Востоке. Япония до сих пор пытается урегулировать вопрос с Курилами, считает их своей территорией. По нашему мнению, это всё совершенно беспардонно и необоснованно», — заключил Морозов.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров.

РИА Новости

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Непризнание итогов Второй мировой войны, а с ними и российской принадлежности Курил очень осложняет продвижение переговоров с Японией. Об этом во вторник заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы хотели бы, чтобы наши японские соседи чётко подтвердили очевидное, а именно — итоги Второй мировой войны, включая полное признание и уважение суверенитета Российской Федерации, в том числе над упомянутыми островами. Без этого мы никакой разговор организовать не сможем», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Посол РФ в Токио Михаил Галузин, со своей стороны, напомнил, что публикации о возможном размещении ракет США на Курилах также не способствуют диалогу.

«Шаги по укреплению японо-американской военной связки в условиях, когда США проводят открытую антироссийскую политику, вряд ли способствуют созданию должной атмосферы вокруг диалога по мирному договору», — отметил Галузин, комментируя статьи в японской прессе о возможности размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории Японии.

«Внутриполитическая кухня»

Эксперты указывают, что политический контекст, который упоминают японские СМИ, также не соответствует действительности, поэтому и заявления о возможном размещение ракет США на Курилах безосновательны.

«Во-первых, Северная Корея не собирается ни в кого запускать ракеты, у Ким Чен Ына совершенно другой политический курс. Во-вторых, передача Курил, даже южных маленьких островов, если бы она была возможна, то была бы обусловлена целым рядом условий, одним из которых является неразмещение на этой территории американских военных баз», — заявил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

Эксперт уверен, что провокационные публикации японских СМИ можно объяснить внутренними политическими процессами, поэтому воспринимать их как официальную позицию Токио не стоит.

«Всё, что сейчас происходит, я рассматриваю исключительно как японскую внутриполитическую кухню. Целый ряд людей в Японии и так недовольны тем, как ведутся переговоры с Москвой. Но это переговоры не о мирном договоре, а переговоры о переговорах о мирном договоре. Не стоит уделять особое внимание сообщениям СМИ», — заключил политолог.

Напомним, начало переговорному процессу положили президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре. Очередная важная встреча двух лидеров прошла 22 января в Москве. По итогам переговоров в Кремле рассказали, что позиции стран по вопросу заключения мирного договора не изменились. Россия придерживается договорённостей, заключённых СССР после Второй мировой войны, о том, что суверенитет над Южными Курилами закреплён за Россией.