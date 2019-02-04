Эксперт рассказал, как Вашингтон пытается втянуть Москву в космические войны

Политолог-американист Сергей Судаков рассказал, как Белый дом провоцирует Кремль на размещении систем ПРО в космосе, а ЕС пытается уговорить за все это заплатить.

В США намеренно создают обман в виде глобальной ПРО, чтобы заставить ЕС и Россию играть по своим правилам, считает политолог-американист Сергей Судаков. В материале RuBaltic. Ru он говорит, что Штаты намеренно постоянно твердят о возможности защитить страны Европы от ядерного удара, но на деле это обман. Главный аргумент политолога тот, что российские ракетные технологии позволят в случае конфликта ракетам долететь до территории США без каких-либо препятствий при любом раскладе.

По мнению Судакова, расположение систем ПРО в космосе — тоже часть обманного плана. Американцы хотят спровоцировать Россию на начало гонки вооружений уже за пределами атмосферы.

Политолог при это открыл две причины, почему эти планы тупиковые и не дадут никаких результатов.

Во-первых, Россия всегда учитывает свой предыдущий исторический опыт, и Кремль не захочет повторения холодной войны.

Во-вторых, В РФ обеспечивают такой уровень безопасности, до которого далеко США и который обходится в несколько раз дешевле, чем американской стороне. Так, для выведения оружия в космос с помощью ракеты США понадобится в 5 раз больше финансов, чем Москве

Политолог считает, что Белый Дом нагнетает обстановку, после чего заявляет ЕС, что может ее защитить, но нужны средства на создание орбитальной ПРО и ее обслуживание.