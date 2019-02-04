Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ГАРРИ БЕР-КУТ. УКРАИНА: 40 ЛЕТ ПО ПУСТЫНЕ. 02.02.2019 #РАССВЕТ
Как Россия будет реагировать на американскую военную угрозу
Саммит в Сочи: Встреча Путина с главами Ирана и Турции пройдет 14 февраля - Песк...
Елизавету II будут эвакуировать по "ядерному" сценарию холодной войны ...
Главная / В мире

Эксперт рассказал, как Вашингтон пытается втянуть Москву в космические войны

04 февраля 2019, 04:39  •  78 • В мире
Политолог-американист Сергей Судаков рассказал, как Белый дом провоцирует Кремль на размещении систем ПРО в космосе, а ЕС пытается уговорить за все это заплатить.
В США намеренно создают обман в виде глобальной ПРО, чтобы заставить ЕС и Россию играть по своим правилам, считает политолог-американист Сергей Судаков. В материале RuBaltic. Ru он говорит, что Штаты намеренно постоянно твердят о возможности защитить страны Европы от ядерного удара, но на деле это обман. Главный аргумент политолога тот, что российские ракетные технологии позволят в случае конфликта ракетам долететь до территории США без каких-либо препятствий при любом раскладе.
По мнению Судакова, расположение систем ПРО в космосе — тоже часть обманного плана. Американцы хотят спровоцировать Россию на начало гонки вооружений уже за пределами атмосферы.
Политолог при это открыл две причины, почему эти планы тупиковые и не дадут никаких результатов.
Во-первых, Россия всегда учитывает свой предыдущий исторический опыт, и Кремль не захочет повторения холодной войны.
Во-вторых, В РФ обеспечивают такой уровень безопасности, до которого далеко США и который обходится в несколько раз дешевле, чем американской стороне. Так, для выведения оружия в космос с помощью ракеты США понадобится в 5 раз больше финансов, чем Москве
Политолог считает, что Белый Дом нагнетает обстановку, после чего заявляет ЕС, что может ее защитить, но нужны средства на создание орбитальной ПРО и ее обслуживание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


78
Источник
Похожие новости
03 февраля 2019, 18:39
«Инструмент на крайний случай»: Трамп не исключил применения Вооружённых сил США в Венесуэле
04 февраля 2019, 04:39
«Лагерь насилия»: В Германии раскрыли сеть педофилов и их киноофис на территории кемпинга
03 февраля 2019, 15:39
«Мы продолжим борьбу»: Мадуро не сдаётся Трампу и его «орлам»
Загрузка...
04 февраля 2019, 04:24
«Первый в списке врагов президента США»: Трамп намерен сохранить военное присутствие в Ираке для «присмотра» за Ираном
04 февраля 2019, 04:39
Эксперт рассказал, как Вашингтон пытается втянуть Москву в космические войны
04 февраля 2019, 04:39
В России раскрыли, как американцы через гуманитарную миссию USAID пытаются дестабилизировать ситуацию в Венесуэле
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Ве...
04 февраля 2019, 02:54
Как Россия будет реагировать на американскую военную угрозу
04 февраля 2019, 01:24
НАТО предлагает России "неравные уравнения": Пушков ответил на предложение ...
04 февраля 2019, 01:09
«Ситуация может поменяться в любой момент»: удастся ли правящей партии Польши сохрани...
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 16:09
"Бедные" украинские чиновницы "спалились" на отдыхе на Мальдивах - фото
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
29 января 2019, 08:54
"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.