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Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
20 февраля 2019, 07:24 • 247 • Политика
Константин Сивков рассказал, из каких этапов будет состоять нападение с воздуха на Россию в случае военного конфликта. Он также описал наиболее эффективный способ его отражения с первой попытки.
Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российские ВВС способны противостоять ВВС США и блоку НАТО, пишет "Военно-промышленный курьер".
По мнению эксперта, противники могут собрать эскадру численностью до 2500 самолетов и до 1500 вертолетов, а также использовать порядка 600 беспилотников и применить 2000 крылатых ракет.
Эксперт также расписал, как будет в случае конфликта проходить наступление. Оно будет продолжаться в течение двух-трех недель или даже двух месяцев с проведением нескольких воздушных наступательных операций. Но при этом первая — будет ключевой, если её сорвать, то, скорее всего, противник свернёт силы.
Эксперт также говорит, что в первом наступлении будет нанесено пять-девять массированных авиационно-ракетных ударов, каждый из которых предполагает эшелон прорыва противовоздушной обороны.
Половина крылатых ракет придется на наземное и воздушное на самолетах базирование. Другую половину дадут БПЛА.
Эксперт отмечает, что ключевым условием успешного отражения нападения является создание и обеспечение боевой устойчивости всевысотного радиолокационного поля.
Сивков уверен, что в российском арсенале достаточно тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы суметь отразить первое и ключевое нападение противника.
Инофрмация предоставлена "Военно-промышленным курьером".
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