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Эксперт прокомментировал заявление Медведева о транзите газа через Украину
05 марта 2019, 13:39 • 165 • Украина
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева об условиях сохранения газового транзита через Украину.
Reuters
«Транзитный договор с Украиной в любом случае нужен всем сторонам, и России, и Европе, и самой Украине. Договор должен быть, а будут ли реально какие-то объёмы идти, это уже другой вопрос. Важно, чтобы сохранялась эта возможность прокачивать через Украину», — отметил Юшков.
Он также сказал, что в любом случае газопроводы в обход Украины экономически выгоднее, чем украинская газотранспортная система, поскольку они идут менее протяжённым маршрутом.
Со своей стороны, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в беседе с радио Sputnik заявил, что если исходить из цифр нынешнего и будущего потребления газа, например, Германией, то можно увидеть, что объём, поставляемый Россией, составляет только его часть.
«Германская экономика развивается, она считает, и понятно, что понадобятся какие-то дополнительные поставки газа. Мы же не отвергаем те каналы, которые существовали ранее», — добавил он.
Ранее Медведев сказал, что Россия готова сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года.
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