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Эксперт прокомментировал сообщения о заходе двух кораблей НАТО в порт Одессы
06 марта 2019, 22:09 • 67 • Украина
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о заходе двух кораблей НАТО в порт Одессы.
Reuters
Как отметил Литовкин, суда НАТО могут зайти в одесский порт, они не нарушают границы российских территориальных вод.
«Любой заход любого корабля НАТО на контроле у наших моряков. Ни на какие провокации они не решатся, потому что альянс — это серьёзная организация», — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что визит в Одессу проходит в рамках ежегодных учений ВМС Турции «Голубая родина — 2019» (Mavi Vatan 2019).
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