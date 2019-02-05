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Эксперт прокомментировал слова бывшего украинского министра об «огромном мифе» в ситуации с субсидиями
05 февраля 2019, 16:09 • 125 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал высказывание бывшего министра ЖКХ Украины Алексея Кучеренко о том, что ситуация с субсидиями для украинцев является «огромным мифом».
© Стрингер РИА Новости
«Я согласен с этим утверждением, потому что, во-первых, зачем поднимать тарифы до такого уровня, когда население не способно платить? Говорить ещё о том, что ситуация в стране тяжёлая, народ не способен зарабатывать, притом что люди ходят на работу, трудятся честно и всё равно не могут обеспечить себе достойный уровень жизни», — сказал Дудчак.
По его словам, не все субсидии доходят до адресатов, экономика работает неважно.
Как отметил эксперт, украинские власти в настоящее время не ищут лёгких путей, а ситуацию можно назвать странной и уникальной.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН отметил, что из-за действий Киева половина украинцев находятся за чертой бедности.
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