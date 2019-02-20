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Эксперт прокомментировал призыв вице-премьера Украины по Евровидению

20 февраля 2019, 16:54  •  72 • Украина
Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что украинской стороне стоит отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за России.
 
РИА Новости
 

«Украина прощупывает почву, поэтому следуют такие заявления. Она тестирует общественное мнение, прежде всего мнение Запада, тех, кто организует Евровидение», — сказал Трофимчук.

По его словам, уже была ситуация, когда Киев пытался не пустить представительницу России Юлию Самойлову на Евровидение на Украину, и тогда последовала жёсткая реакция со стороны организаторов и Европы в целом.

Поэтому, отметил эксперт, сейчас Украина с опаской делает такие заявления.

Ранее продюсер и композитор Игорь Крутой в беседе с НСН прокомментировал решение отправить певца Сергея Лазарева на международный песенный конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авив.

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