Эксперт прокомментировал призыв на Украине разорвать отношения с МВФ

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT оценил высказывание кандидата в президенты Украины Ильи Кивы о том, что Киеву следует немедленно разорвать отношения с Международным валютным фондом (МВФ).

«Разумные причины не сотрудничать с МВФ, конечно, есть. МВФ выдвигает требования, разрушающие остатки украинской экономики и погружающие население в нищету», — подтвердил эксперт.

Тем не менее аналитик подчеркнул, что в данный момент разрыв отношений с МВФ для Украины невозможен.

«Чтобы прекратить сотрудничать, надо найти возможность самому себя финансировать. Пока Украина буквально живёт на деньги МВФ», — объяснил Ищенко.

Аналитик также высказался относительно перспективы отношений между Украиной и МВФ.

«Действительно, хорошо бы прекратить сотрудничество с МВФ, но Украина всё равно не может этого сделать. Если оценивать на больших временных отрезках, то это, наверное, осуществимо, но прямо здесь и сейчас — нет», — резюмировал эксперт.

Ранее кандидат в президенты Украины Илья Кива высказался в пользу полного разрыва отношений с МВФ.