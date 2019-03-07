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07 марта 2019, 20:54  •  95 • Украина
Крымский политик, депутат Госдумы Павел Шперов в беседе с ФАН прокомментировал призыв посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании Google «исправить» отображение Крыма на всех картах.
 
РИА Новости
 

«Картография — это точная наука, а карты призваны отображать то, что имеет место в действительности», — сказал парламентарий.

По его словам, если на картах границы будут отображены неправильно, то это может привести к непредсказуемым последствиям.

Как считает Шперов, подобными требованиями украинские власти создают проблемы для всех.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT призыв Чалого.

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