Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Албании против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственн...
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая &qu...
«Остановите полицейское насилие»: во Франции прошли очередные массовые протесты ...
Главная / Украина

Эксперт оценил заявление Порошенко о непрекращении стрельбы на Украине

17 февраля 2019, 10:54  •  275 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что «если Украина прекратит стрелять, не будет Украины».
 
Reuters
 

«Это заявление никак не связано с реальностью. Слова Порошенко призваны оправдать обстрелы Донбасса в рамках его предвыборной кампании. С одной стороны, он показывает себя патриотом, который пытается вернуть Донбасс, отвоевать его и сражается за Украину. С другой — намекает избирателям, что ключи от мира в его руках. То есть, по его плану, уставшие от войны люди поймут, что Порошенко переизберётся и наконец-то война закончится. И он на это неоднократно намекает. Тем не менее все эксперты уже давно сходились во мнении, что в рамках предвыборной кампании будет обострение на Донбассе. Его мы сейчас и наблюдаем», — сказал Безпалько.

По его словам, Порошенко, конечно же, не убеждён в том, что Россия — страна-агрессор, но «для него такое положение дел очень удобно».

«Президент Украины может постоянно списывать все беды на Москву и её политику. Но если российская сторона и правда агрессор, хоть это и не зафиксировано ни в каких документах, Минских соглашениях, нормандских и других форматах, пусть тогда Порошенко предъявит каких-то солдат, спутниковые снимки войск и так далее. Бывали случаи, когда войска одной страны находились на территории другой по разным обстоятельствам, но доказать их присутствие было проще пареной репы. А в случае с Украиной, Донбассом и российскими войсками никаких доказательств нет. Так что это просто слова, которые Порошенко продолжает повторять на протяжении последних пяти лет», — считает эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что его «очень смущает», когда «некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять».

По словам президента, «если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


275
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 10:54
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об ожиданиях от выборов
16 февраля 2019, 15:24
Порошенко и Меркель обсуждают Россию на встрече в Мюнхене
17 февраля 2019, 01:09
Кандидат на пост главы ЕК предложил создать ПРО с участием Украины
Загрузка...
16 февраля 2019, 15:24
Испытание абсолютным чемпионом: Поветкин может провести бой с Усиком в мае
16 февраля 2019, 15:24
На Украине суд продлил арест Савченко и Рубану
16 февраля 2019, 21:54
В Кривом Роге подожгли храм УПЦ и оставили на нём нацистские надписи
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Ла...
17 февраля 2019, 07:54
Сделка времён "холодной войны" поставлена под сомнение: Германии стали меша...
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, поч...
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не...
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, к...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
10 февраля 2019, 13:24
"С ума посходили совсем?": Аваков взбунтовался против всех кандидатов в президенты Украины
12 февраля 2019, 07:39
Таинственное возвращение капитана «Норда». Как это было? (Руслан Осташко)
12 февраля 2019, 04:24
"Так жаль, что улыбка с лица не сходит": Отказ "Нафтогаза" от продления контракта подняли на смех пользователи Сети
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место завравшегося украинского постпреда
13 февраля 2019, 03:09
"Игры кончились, вам уже из-за океана говорят!": Анна Шафран одернула украинского русофоба словами США - видео
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.