Эксперт оценил заявление Порошенко о Малевиче

Московский художник, автор курса лекций и семинаров «Философия искусства» Андрей Великанов в беседе с НСН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.

«Украина действительно имела большое значение в его (Малевича. — RT) молодости, потому что он сначала жил в Киеве, потом в украинском селе, потому что его отец получил там назначение, был инженером на заводе. Однако это всё не такое большое имеет значение. Изначально это всё была Российская империя, а потом Советский Союз», — сказал эксперт.

По его мнению, Малевич — такая фигура, что его скорее можно считать гражданином мира.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН также прокомментировала заявление Порошенко.