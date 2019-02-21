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Эксперт оценил заявление ПА ОБСЕ о российских наблюдателях на украинских выборах

21 февраля 2019, 22:09  •  42 • Украина
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал в разговоре с RT заявление председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели о том, что России не следует направлять наблюдателей на выборы президента Украины.
 
© OSCE
 

«Думаю, что уважаемого председателя нужно просто ткнуть носом в Керченский инцидент и попытки введения санкций в отношении России в его результате. Там поведение Украины носило откровенно провокационный характер. И ему необходимо напомнить, что Россия является равноправным членом Совета Европы и в данном случае крайне неуместно пытаться вымазать чёрной краской её представителей. Усилия по восстановлению «справедливости» председателю необходимо направить на Украину», — считает эксперт.

По его словам, в ОБСЕ прекрасно понимают «провокативность украинской политики, но отдельные представители Парламентской ассамблеи отрабатывают повестку дня».

«Но делают это очень странно, особенно с учётом того, что она идёт вразрез с интересами самой ОБСЕ. И это должно быть причиной внимательного дисциплинарного рассмотрения их активности в этом направлении. Может, они делают подобного рода заявления из корыстных побуждений. Здесь на ум приходит русская поговорка про соломинку и бревно в глазу», — заключил Мухин.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала рекомендацию ПА ОБСЕ не направлять наблюдателей от России на выборы президента Украины.

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