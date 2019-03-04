Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия "накормит" северокорейских малышей: В посольстве РФ назвали наз...
Вечер с Владимиром Соловьевым от 03.03.19
«США ответят»: Болтон потребовал пропустить Гуайдо в Венесуэлу
Сами не справились: США не могут одолеть Мадуро без помощи союзников
Главная / Украина

Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о риске потери газового транзита

04 марта 2019, 11:39  •  146 • Украина
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».
 
© Danil Shamkin globallookpress.com
 

«От Украины на Западе довольно сильно все устали — и эта история уже не так интересна. Поэтому они постоянно должны привлекать внимание, что они и делают, крича, что на них нападает Россия и вообще Россия хочет захватить весь мир, а они в авангарде обороны», — отметил эксперт.

По мнению Юшкова, есть надежда, что ситуация изменится после президентских выборов на Украине.

Ранее глава «Нафтогаза» не исключил полной потери газового транзита.

По его словам, Украина «потеряет весь транзит» из-за «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
03 марта 2019, 19:24
Умер актёр Сергей Романюк
03 марта 2019, 16:09
На Украине испытали новый бронеавтомобиль «Барс-8»
04 марта 2019, 11:39
Украина снизила импорт газа из Европы на 20% с начала года
Загрузка...
04 марта 2019, 11:39
В УПЦ заявили о захвате радикалами ещё одного храма на Украине
04 марта 2019, 11:39
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о риске потери газового транзита
03 марта 2019, 19:39
Молдавия и Украина не пропускают лекарства в Приднестровье
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
04 марта 2019, 02:09
«Эти «ценности» нам хотят навязать?»: На Западе новый тренд – кидать сыром в лицо сво...
04 марта 2019, 05:24
В «Нафтогазе» предсказали полную потерю транзита газа и последующую агрессию России
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "ид...
04 марта 2019, 02:09
Сдались и убиты: Некоторые русскоязычные боевики ИГ* покинули поле боевых действий в ...
04 марта 2019, 02:09
Итоги выборов в Молдове подведены, Плахотнюк сватает ACUM
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2019, 14:09
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом" - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.