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Эксперт оценил возможность снижения нормы потребления газа на Украине

18 февраля 2019, 16:09  •  209 • Украина
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана снизить норму потребления газа на одного человека в месяц до 3 кубометров.
 
©pixabay.com
 

«Происходит постоянное ужесточение условий на газовом рынке Украины для потребителей и улучшение условий для поставщика и для государства. Импортный газ дешевле, чем газ на внутреннем рынке», — пояснил Юшков.

По мнению эксперта, это «очень хороший бизнес» для газовых компаний на украинском рынке.

«Если раньше говорили, что правительство Украины нивелирует всё субсидиями населению, то теперь мы видим, что и субсидии постепенно отключают. Мало того что газ дорогой, так ещё и убирают социальную норму — возможность хоть какой-то объём газа купить дёшево», — подчеркнул аналитик.

Он считает, что подобные меры больше всего ударят по населению.

«Это приведёт и к социальной напряжённости, и к попыткам найти альтернативные источники отопления. Когда дорожает сетевой газ, народ покупает газ в баллонах и затаскивает их в квартиры, что очень небезопасно», — резюмировал Юшков.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за понижение нормы потребления газа на одного человека в месяц до 3 кубометров в случае отмены судом решения кабмина о снижении такой нормы до 3,29 кубометра.

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