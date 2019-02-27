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Эксперт оценил призыв Тимошенко объявить импичмент президенту

27 февраля 2019, 17:54  •  77 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил призыв лидера партии «Батькивщина», кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко объявить импичмент действующему лидеру государства Петру Порошенко.
 
© РИА Новости
 

«В данной ситуации такая громкая инициатива, как импичмент, на фоне всеобщего недовольства Порошенко может сыграть свою роль», — заявил Безпалько.

Вместе с тем, отметил эксперт, для проведения процедуры импичмента действующего президента Украины потребуется очень большое число депутатов, и вряд ли это возможно.

Безпалько не исключил, что инициатива Тимошенко — один из её пиар-ходов.

Ранее в Совфеде прокомментировали призыв Тимошенко.

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