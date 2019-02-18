Эксперт оценил позицию ОБСЕ по недопуску российских наблюдателей на украинские выборы

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление председателя ОБСЕ, главы МИД Словакии Мирослава Лайчака, который попросил министра иностранных дел Украины Павла Климкина пересмотреть решение о недопуске российских наблюдателей на выборы.

«На мой взгляд, есть два варианта развития событий. Первый — Украина не будет обращать внимание на подобные заявления, и наблюдателей от России не допустят. Второй — их формально пригласят, но в таких условиях, когда они вообще не смогут прибыть. Недовольство еврочиновников носит формальный характер, и они не ждут, что Украина прислушается к их предложениям и голосу», — считает эксперт.

По мнению Брутера, легитимность выборов, в которых не принимает участие часть населения, всегда будет под вопросом.

Ранее председатель ОБСЕ попросил министра иностранных дел Украины, чтобы Киев пересмотрел решение о недопуске российских наблюдателей на выборы.