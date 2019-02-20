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Эксперт объяснил заявление Порошенко о своих действиях на Майдане

20 февраля 2019, 13:39  •  22 • Украина
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что он лично выносил погибших с Майдана.
 
Reuters
 

«Скоро выборы, понятное дело, что Пётр Алексеевич пиарится. Конечно, он соврал: участники рассказывали совершенно другое, я думаю, что это ему не поможет. Сейчас стараются про «майдан» забыть... все понимают, какая это была величайшая трагедия Украины», — отметил эксперт. 

Он добавил, что «слишком бездарные советники» Порошенко вместо умных советов дают ему глупые.

«Что касается этого выступления — украинский Facebook издевается. Есть масса участников «майдана», которые описывают эти события, и Петра Алексеевича там отродясь не было», — заключил Охрименко. 

Ранее президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.

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