Эксперт объяснил воинственное заявление ВМС США претензиями на американский бюджет

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал RT заявление руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона о необходимости начать "наступление" на Россию и Китай. По его словам, скоро будет опубликован бюджет США на 2020 год, в преддверии этого события американские военные лоббируют свои интересы с помощью подобных заявлений.

По словам Васильева, в конце февраля намечена встреча между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, в преддверии которой США хотят создать "ситуацию военной напряжённости". Россия в данном случае "просто подверстана" под главное американское направление – Китай, считает эксперт, так как отсутствие упоминаний о ней бросилось бы в глаза.

Кроме того, американский бюджет идёт в направлении развития послания Трампа к Конгрессу, в котором он заявил о необходимости финансировать военно-морской флот, напомнил Васильев. "США как раз в последнее время много говорили о якобы недофинансировании ВМС", — рассказал эксперт.

Напомним, ранее глава военно-морских операций ВМС США призвал Вашингтон власти начать "наступление" на Россию и Китай. По его словам, Белому дому нужно думать не только над тем, как "давать отпор русским, но и надавить на Россию "в паре регионов".