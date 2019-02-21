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Эксперт о данных Госстата Украины: У них 9 миллионов уехало, а они радуются 18 тысячам приехавших!

21 февраля 2019, 14:09  •  135 • В России

Штатные оптимисты из Государственной службы статистики Украины сообщили, что к 1 января 2019-го на территории незалежной здравствовали 42 миллиона и 153 тысячи человек (без Крыма и Донбасса, вынужденно подчеркивают в Киеве). Счетоводы отрапортовали, что убыль населения составила 233 тысячи человек, что на 25 тысяч больше, чем год назад. Вот как прокомментировал такие игры с демографическими данными замглавы института стран СНГ Игорь Шишкин:

- Насколько сведения украинской статистики об убыли населения близки к реальности?

- Реальное падение численности населения намного больше. Что считать убылью? Если определять соотношение смертности и рождаемости - то здесь точной цифры на самой Украине не даст никто. Есть более правдоподобные цифры. Даже президент Порошенко и премьер Гройсман, а также глава МИДа Климкин за последнее время сообщали, что за пределами Украины постоянно работают около 9 миллионов граждан страны. А еще есть мнение экспертов, что вне Украины проживают более 15 миллиона людей с паспортами с трезубцем. Что это означает - около четверти трудоспособного населения покинуло страну для выживания своего и своих семей.

- Если 15 миллионов живут и работают вне Украины, то на ее территории, в лучшем случае, около 27 миллионов?

- Это ближе к реальности, чем цифры их статистиков. Есть и другие данные. Если брать за 100 процентов экономические показатели Украины в 1990-1991-м годах, (которые считались годами развала), то нынешняя украинская экономика — это чуть более 60 процентов от того уровня. А если мощности сократили на треть, то и оставшихся без работы должно было быть 25-30 процентов! Ну и куда деваться этим людям? Пришлось уехать из Украины, чтобы иметь средства на жизнь!

- Украинский Госстат также рапортует об увеличении темпов миграционного прироста — 18 с половиной тысяч человек переехали на ПМЖ в незалежную за год, на 7 тысяч больше, чем в 2017-м! Кто эти люди?

- Эта публика известна. Среди них - наши радикалы, а также граждане либерального толка из России. Некоторые настолько ненавидят страну, где родились, что пошли воевать на Донбасс. Им давали гражданство. Ну еще, и мигранты из Африки, которые надеются через Украину попасть в Европу. Но тут поражает соотношение цифр — 9 миллионов уехавших и 18 тысяч приехавших, в честь которых звучат фанфары. Есть чем "гордиться"

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