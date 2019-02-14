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Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в ударе в спину Украине

14 февраля 2019, 11:24  •  80 • Украина
Бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах в интервью изданию «Апостроф» заявил, что Россия «ударила в спину» Украину.
 
© Михаил Маркив РИА Новости
 

По его словам, воссоединение Крыма с Россией по результатам референдума на полуострове противоречит Будапештскому меморандуму.

«В прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на неё больше, чем на кого-либо другого, считая её братской страной, которая никогда не предаст», — сказал он.

Как указал Табах, это произошло, когда «Украина сдала ядерное оружие России под гарантию США, Европы» и самой российской стороны сохранить её границы.

«И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом», — отметил он.

Он подчеркнул, что Устав НАТО содержит в себе пункт, в соответствии с которым страны, имеющие незавершённые территориальные конфликты, не могут претендовать на то, чтобы стать членами альянса.

Ранее бывший украинский лидер Леонид Кучма призвал президента США Дональда Трампа извиниться перед Украиной за то, что «ядерный клуб» обманул Киев. 

В декабре 2017 года на Украине заявляли, что США не выполнили обязательства по защите украинской стороны, а Будапештский меморандум «фактически забыт». 

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