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Экс-министр и зять Арашуковых: СК разыскивает двух новых фигурантов дела о хищении газа на 30 млрд рублей
06 февраля 2019, 18:09 • 110 • В России
Следственный комитет РФ объявил в федеральный розыск и. о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова. По версии следствия, они причастны к хищению газа «Газпрома» на 30 млрд рублей. Как сообщил RT источник в «Межрегионгазе», следователи обнаружили машину Евгамукова в Пятигорске. Отметим, Калмыков является зятем Арашуковых, а Евгамуков в прошлом был министром культуры Карачаево-Черкесии. В 1990-е он занимал призовые места на международных танцевальных конкурсах.
Слева: Уали Евгамуков с Арашуковым-старшим © РИА новости / Instagram
В деле о хищении газа «Газпрома» на 30 млрд рублей появились два новых подозреваемых, они объявлены в федеральный розыск, сообщили в Следственном комитете РФ.
Как пояснили в ведомстве, разыскиваемые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 210 УК РФ (мошенничество; создание и участие в преступном сообществе).
Танцор и министр культуры
Как сообщил RT источник в «Межрегионгазе», в Пятигорске силовики нашли машину Уали Евгамукова, сейчас её досматривают представители ФСБ. Сам подозреваемый на связь не выходит.
«Он мог перейти Архыз (и направиться. — RT) в Абхазию или в Грузию, вполне вероятно, что в стране его тоже нет», — пояснил источник.
Собеседник RT также отметил, что сейчас в Ставропольском крае идут сокращения специалистов по связям с общественностью внутри филиалов «Газпрома», а также специалистов по конкурентным закупкам, то есть тех, кто отвечает за безопасность и защиту от коррупции при работе с сервисом госзакупок.
До работы в «Газпроме» Евгамуков занимал пост главы Министерства культуры Карачаево-Черкесии. Отметим, что он получил профильное образование (МГУКИ, специальность «культурно-просветительная работа»). Кроме того, Евгамуков в молодости серьёзно занимался танцами и тренировался за рубежом. В 1990 году в паре с Натальей Евгамуковой он стал победителем Всесоюзного конкурса танцоров ламбады. Позже они занимали места и на международных конкурсах. Евгамуков даже несколько лет прожил в США, где открыл собственную школу танцев. Любовь к спорту он сохранил и до сегодняшнего дня, об этом свидетельствуют его публикации в Instagram.
В Федерации танцевального спорта Карачаево-Черкесской Республики RT рассказали, что Евгамуков был почётным президентом организации.
«Должность, конечно, номинальная, но Уали Рауфович — человек очень известный. Мы и пригласили Уали в почётные президенты, чтобы поднять престиж нашей организации. Всё-таки звезда международного масштаба... Евгамуков обладал уникальными физическими данными. Двигаться так, как он, сейчас не умеет никто», — пояснили в федерации.
Криминальная составляющая
Как сообщают местные СМИ, должность министра культуры Уали Евгамуков потерял после громкого скандала. Его родной брат, мастер спорта по боксу Псабыда Евгамуков вместе с сыном Хомготом были признаны виновными в убийстве депутата парламента Карачаево-Черкесии Мухамеда Кунижева в 2014 году. Отца и сына приговорили к 12 и 7 годам колонии строгого режима, а также крупному денежному штрафу. Сообщается, что это уголовное дело стало причиной отставки Уали Евгамукова.
В федеральном розыске также находится директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков. Известно, что он является зятем Арашуковых. Жена Калмыкова от комментариев отказалась.
Дело Арашуковых
30 января сенатор Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда по подозрению в причастности к убийству советника главы КЧР Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова в 2010 году. Сенатора также подозревают в создании преступной организации и хищении природного газа ПАО «Газпром». Его отец Рауль Арашуков — советник генерального директора «Газпром межрегионгаз» — подозревается в причастности к хищению газа на сумму более 30 млрд рублей.
Также в ходе расследования были арестованы директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов. Седьмым задержанным фигурантом по делу стал исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром Ставрополь» в городе Ессентуки Алан Кятов. Как сообщается, он явился с повинной.
В рамках расследования дела о хищении газа были проведены свыше 40 обысков в 11 городах. В ходе осмотра особняка семьи Арашуковых оперативники изъяли коллекцию сабель и кинжалов, инкрустированных драгоценными камнями, золотые слитки, более 50 кг ювелирных изделий, а также крупную сумму денег.
По данным СК, к настоящему моменту Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
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