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Экс-фотограф Белого дома разглядел "напор" Обамы на встрече с Путиным

06 марта 2019, 12:39  •  82 • Политика
Бывший фотограф Белого дома Пит Соуз поделился с британской The Guardian мыслями о своей "самой удачной" фотографии президентов России и США, запечатлевшей разговор Владимира Путина и Барака Обамы.
По его словам, это была встреча в 2014 году на годовщину 70-летия открытия второго фронта, совпавшая с событиями в Крыму. Разговор двух лидеров идет на достаточно напряженных тонах, что, как считает фотограф, видно по положению их тел и выражению их лиц.
"Обсуждались… некоторые действия России в мире, скажем так", - осторожно намекает фотограф на всем известные события, в результате которых восставшее против итогов госпереворота в Киеве население Крыма решило присоединить полуостров к России.
По мнению Соуза, на фоне расследования о "тайном соглашении" Трампа с Россией фотография приобретает особый смысл, якобы показывая, как нужно общаться с президентом России - "с напором". "Это наш противник, и здесь мы наглядно видим, как стоит вести себя с противниками", - заключает фотограф.

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