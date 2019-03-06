Экс-фотограф Белого дома разглядел "напор" Обамы на встрече с Путиным

По его словам, это была встреча в 2014 году на годовщину 70-летия открытия второго фронта, совпавшая с событиями в Крыму. Разговор двух лидеров идет на достаточно напряженных тонах, что, как считает фотограф, видно по положению их тел и выражению их лиц.

"Обсуждались… некоторые действия России в мире, скажем так", - осторожно намекает фотограф на всем известные события, в результате которых восставшее против итогов госпереворота в Киеве население Крыма решило присоединить полуостров к России.

По мнению Соуза, на фоне расследования о "тайном соглашении" Трампа с Россией фотография приобретает особый смысл, якобы показывая, как нужно общаться с президентом России - "с напором". "Это наш противник, и здесь мы наглядно видим, как стоит вести себя с противниками", - заключает фотограф.