Два условия: Медведев объяснил Киеву, что надо сделать ради сохранения транзита газа после 2019 года

У России есть два условия сохранения транзита газа в Европу через Украину - это стабильная политическая обстановка и коммерчески выгодные условия. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью зарубежному изданию Luxemburger Wort.

В 2019 году подходит к концу контракт на транспортировку газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Одновременно с этим завершается строительство газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, который соединит Россию напрямую с Германией. Тем не менее Москва готова сохранить транзит газа через Украину, если Киев сможет выполнить два условия, заявил Медведев.

Первое условие - это предоставление выгодных коммерческих предложений для сохранения транзита. Второе условие - стабильная политическая обстановка.

Медведев добавил, что России, как поставщику газа, выгодно иметь множество путей транспортировки голубого топлива потребителям.