Два "роскошных" круизных лайнера столкнулись в порту Аргентины

"Буэнос-Айрес: два роскошных крейсера столкнулись в порту", - передает канал Multivisión HD об инциденте в порту Аргентины.

Два круизных лайнера столкнулись в Буэнос-Айресе, сообщает телеканал Todo Noticias.



По информации СМИ, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Лайнер "Оркестр", который должен был отправиться в бразильский Рио-де-Жанейро, столкнулся с круизным судном "Симфония", который стоял пришвартованным.



Оба судна оказались повреждены.

Военно-морская полиция начала расследование и поиск виновных.