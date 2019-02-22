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Два "роскошных" круизных лайнера столкнулись в порту Аргентины

22 февраля 2019, 08:09  •  150 • В мире
"Буэнос-Айрес: два роскошных крейсера столкнулись в порту", - передает канал Multivisión HD об инциденте в порту Аргентины.
Два круизных лайнера столкнулись в Буэнос-Айресе, сообщает телеканал Todo Noticias.

По информации СМИ, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
Лайнер "Оркестр", который должен был отправиться в бразильский Рио-де-Жанейро, столкнулся с круизным судном "Симфония", который стоял пришвартованным.

Оба судна оказались повреждены.
Военно-морская полиция начала расследование и поиск виновных.
BUENOS AIRES: DOS CRUCEROS DE LUJO CHOCARON EN EL PUERTO https://t.co/d3AofoJsn8 pic.twitter.com/ov9gmanbam
— Multivisión HD (@multivisiontvhd) 22 февраля 2019 г.

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