Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Согласован облик «платформы возмездия» для США
"Это же бандеровский недорейх": украинского нардепа подняли на смех за...
"Лауреат премии "30 серебреников": Горбачева раскритиковали за но...
Лаврову "жаль" США, которые не понимают бессмысленности антироссийских...
Главная / В мире

«Дошло до ударов ниже пояса»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о разногласиях между Францией и Италией

17 февраля 2019, 20:39  •  79 • В мире
«Разногласия между Францией и Италией накапливались как снежный ком в течение многих месяцев. Итальянское правительство, сформированное «евроскептиками», было недовольно тем, что Франция блокировала инициативы Рима по сдерживанию наплыва нелегальных иммигрантов из Африки и «ненастоящих беженцев» с Востока. В свою очередь, в последние недели уже Италия резко осуждала вмешательство ЕС в гражданский конфликт в Венесуэле. Ранее Макрон вслед за Дональдом Трампом был одним из первых, кто признал самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо».
 
Gettyimages.ru
 

Отношения Италии и Франции проходят низшую точку в современной истории: последний раз Париж отзывал из Рима своего посла в июне 1940 года после начала войны между двумя странами. 7 февраля 2019 года, как мы помним, этот недружественный дипломатический жест повторился вновь, но уже в совершенно другом, мирном поствоенном контексте.

Поводом могла стать встреча 5 февраля вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо и его соратников с одним из лидеров «жёлтых жилетов» Кристофом Шаленсоном во французском городке Монтаржи. Особую пикантность этой истории придаёт тот факт, что совсем недавно Шаленсон с единомышленниками заявил о желании участвовать в выборах в Европейский парламент, представляя независимое движение RIC (аббревиатура и игра слов, которая указывает на требование референдума по вопросу поднятия цен на бензин во Франции и на формирование гражданской инициативы). Реакция французских властей была очень болезненной, ведь уже несколько месяцев подряд «жёлтые жилеты» призывают уйти в отставку президента Франции Эммануэля Макрона и его правительство.

Разногласия между Францией и Италией накапливались как снежный ком в течение многих месяцев. Итальянское правительство, сформированное «евроскептиками», было недовольно тем, что Франция блокировала инициативы Рима по сдерживанию наплыва нелегальных иммигрантов из Африки и «ненастоящих беженцев» с Востока. В свою очередь, в последние недели уже Италия резко осуждала вмешательство ЕС в гражданский конфликт в Венесуэле. Ранее Макрон вслед за Дональдом Трампом был одним из первых, кто признал самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо.

Дело даже дошло до ударов ниже пояса: заместитель министра иностранных дел Италии и член Движения пяти звёзд Манлио Ди Стефано 26 января на своей страничке в Facebook опубликовал заметку о венесуэльском кризисе, где посетовал, что у некоторых европейских лидеров налицо «синдром маленького пениса», а далее воздал «хвалу небу» за то, что «Италией управляет не Макрон…»

Тогда в Париже сделали вид, что не заметили колкостей своих соседей, но очевидно, что теперь не удастся так просто вернуть отношения в прежнее русло.

Итальянская пресса обеспокоена конфликтом двух стран, особенно в свете сближения Франции и Германии, которые могут преподнести неприятные сюрпризы Италии и её экономике. Однако многое будет зависеть от парламентских выборов в Европе, и, возможно, дипломатическая дерзость и поддержка «жёлтых жилетов» окажется не только смелым, но и эффективным политическим ходом.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


79
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
17 февраля 2019, 04:39
"У Германии больше общего с США, чем с Россией": Иванка Трамп объяснила немцам, кому они должны доверять
17 февраля 2019, 20:39
Антиамериканские лозунги и призывы к России: как жители Гаити выступают против «оккупации США»
Загрузка...
17 февраля 2019, 20:54
«За Европу для человека, а не для банков»
17 февраля 2019, 01:09
«Не просто практический вариант»: почему Турция намерена приобрести российские С-400, несмотря на давление США
17 февраля 2019, 17:24
«Этот шантаж скажется на отношениях»: Трамп призвал европейских союзников «забрать» более 800 боевиков ИГ
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, к...
17 февраля 2019, 11:09
Жители Гаити попросили помощи у России - против "американской оккупации"
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не...
17 февраля 2019, 07:54
Сделка времён "холодной войны" поставлена под сомнение: Германии стали меша...
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, поч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
11 февраля 2019, 10:24
Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко после возвращения из Украины: «Отвыкаю от постоянной слежки»
10 февраля 2019, 22:04
Россия готовится к отключению от Интернета. И это правильно!
12 февраля 2019, 01:09
Терпение лопнуло: Россия и Иран отказались от доллара
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.