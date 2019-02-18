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Доказательство связи между британскими спецслужбами и СМИ: "Управляемая утечка" "слила" данные о здоровье Скрипаля - Захарова
18 февраля 2019, 03:24 • 23 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала "управляемую утечку" данных об ухудшении здоровья Скрипаля, опубликованную в газете The Sunday Times. Российский представитель назвала её прямым доказательством связи между британскими спецслужбами и СМИ.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала материал британского издания The Sunday Times.
Газета сообщила, что состояние двойного агента Сергея Скрипаля, которого отравили неизвестные в марте 2018 года в городе Солсбери, ухудшилось. Врачи не уверены, что мужчина восстановится полностью.
Подобные утечки, выгодные Лондону, Захарова назвала на своей странице в Facebook "выгодной утечкой".
"Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ", - комментирует представитель российского МИД.
Накануне политолог Игорь Шатров дал оценку слухам о появлении в деле об отравлении Скрипалей еще одного подозреваемого - "третьего ГРУшника", все еще разгуливающего по британской земле.
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