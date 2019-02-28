Додон заговорил о «широкой коалиции национального согласия» без Шора

В ACUM договариваться не хотят, а Плахотнюк готов к переговорам со всеми

Итоги парламентских выборов, прошедших в Молдавии 24 февраля, удивили многих. А главным результатом стало то, что ни одна из политических сил, которые прошли в парламент нового созыва, не может стать в парламенте доминирующей силой.

Мнения экспертов по поводу ближайшего будущего молдавского парламента разнятся.

«Первые три электоральных конкурента набрали приблизительно одинаковое количество мандатов, и сейчас начнётся трудный процесс переговоров, они будут очень сложными. Не исключаю того, что договаривающиеся стороны не придут к знаменателю, и нас ожидают досрочные парламентские выборы. Социалисты хотят получить голоса левого фланга – Партии коммунистов и «Нашей партии», а блок ACUM может изменить свою стратегию и набрать электоральные очки со стороны партий унионистского толка»,

– прокомментировал итоги выборов политолог Виктор Жук.

Он уверен, что в случае досрочных выборов Плахотнюк и его демократы проиграют: «Демократическая партия, по всей видимости, весь свой электоральный потенциал на данный момент исчерпала, и трудно ожидать, что они смогут приплюсовать существенные электоральные очки».

В соответствии с Конституцией Молдовы, президент созывает парламент не позднее, чем через 30 дней после выборов.

«Если политики смогут сформировать парламентское большинство, то по процедуре после консультаций буду готов выдвигать кандидатуру на пост премьера», – заявил президент Молдовы Игорь Додон прессе.

Если же не удастся найти общий язык между партиями, президент выступит за роспуск этого парламента и за проведение досрочных выборов, которые могут состояться одновременно с местными. Такой сценарий вероятен.

«Сейчас возможны любые варианты, начиная от досрочных выборов и заканчивая созданием большой коалиции – социалисты-демократы или социалисты и блок ACUM, либо демократы и блок ACUM», – считает Виктор Жук. Эксперт вспомнил и о «политическом туризме», характерном для молдавской политики.

А вот молдавский аналитик Ион Тэбырцэ уверен в том, что повторных выборов не будет. «Могу заявить с уверенностью на 99%, что досрочных выборов не будет. Партии потратили слишком много денег, поэтому они не будут выбрасывать средства на ещё одну кампанию, не имея никаких гарантий», – сказал он. По его мнению, демократы так и будут находиться у власти, так как смогут привлечь на свою сторону часть депутатов.

Плахотнюк действительно не намерен выпускать власть из своих рук. Он надеется на эффективность переговоров с бывшими политическими соперниками или отдельными депутатами.

По словам главы ДПМ, у него нет «чёрного списка» депутатов, с которыми он не будет вести переговоры.

Лидеры же блока ACUM Андрей Нэстасе и Майя Санду уже заявили, что они не вступят в коалицию ни с демократами, ни с социалистами. Останутся в парламентской оппозиции.

Перед выборами Санду и Нэстасе подписали публичное обязательство не вступать в коалиции. Если это произойдёт, депутаты ACUM обязуются покинуть парламент.

Между тем, Госдеп США уже торопит новоизбранных депутатов с созданием коалиции, дабы ускорить формирование правительства, чтобы «бороться с коррупцией, проводить реформы в области юстиции, и сохранять демократический курс страны».

«Мы приветствуем оценку ОБСЕ, согласно которой парламентские выборы в Молдове были конкурентными и, в целом, соблюдали основные права человека», – сказано в официальном заявлении Госдепартамента США.

Конечно, международные наблюдатели выразили обеспокоенность и по поводу смешанной системы выборов, и по поводу использования административного ресурса (в основном, ДПМ), и по поводу подкупа избирателей. Но отмены результатов выборов эта обеспокоенность не повлечёт.

Между тем, подвижки к возможной коалиции ПСРМ и ДПМ уже наметились, во всяком случае президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что переговоры о создании «широкой коалиции национального согласия» должна вести самая крупная фракция в парламенте, то есть социалисты.

Все участники выборов на данный момент ждут решения Конституционного суда Молдовы, который подтвердит депутатские мандаты.

Учитывая, что в ACUM уже заявили о своей позиции, остаются два варианта создания парламентского большинства:

ДПМ + «Шор» + политические туристы из ACUM, ПСРМ и «независимых»

ДПМ + ПСРМ + «независимые» и, возможно, часть «шоровцев» (партию «Шор» социалисты в коалиции не видят).

Но не исключено, что у Плахотнюка в рукаве есть и иные удивительные варианты. А Додон на выходных едет в Сочи или в Москву «провести время с семьёй».