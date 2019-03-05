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Дмитрий Медведев: «В России ракеты высокой точности, вашим огородам ничего не грозит!»

05 марта 2019, 15:24  •  122 • В России

Во вторник Дмитрий Медведев завершил двухдневный официальный визит в Болгарию. С самого утра премьер встретился с патриархом Болгарским и митрополитом Софийским Неофитом и вместе с ним посетил храм Святого Александра Невского, построенный в честь русских воинов, освободивших Болгарию от пятивекового османского ига. При входе в храм Медведеву бесплатно предложили свечи, премьер поблагодарил, но сказал, что купит их сам. Медведев подошел к церковному киоску и протянул несколько купюр болгарских левов.

После осмотра храма (в его росписи принимали участие известнейшие живописцы России и Болгарии начала 20 века) Дмитрий Медведев вместе со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым приняли участие в туристическом бизнес-форуме. Медведев привел статистику: ежегодно из России в Болгарию приезжают 500 тысяч туристов, при этом 300 тысяч из них владеют болгарской недвижимостью.

- Болгары тоже отдыхают в России. Не так много, но отдыхают. Мне вот тут написали: турпоток за последние 5 лет увеличился в полтора раза - до 56 миллионов человек. Но это опечатка, - засмеялся Медведев. - Цифра скромнее: она в районе 50 с небольшим тысяч.

По словам премьера, для увеличения турпотока из Европы Россия готова развивать использование электронных виз.

«У НАС ГЕНЕТИЧЕСКОЕ НЕПРИЯТИЕ ВОЙНЫ»

Из Болгарии Медведев отправился в Люксембург, где в среду у него состоятся официальные переговоры. Перед визитом в Великое Герцогство премьер дал интервью люксембургскому изданию «Люксембургер ворт». Журналист спросил у Медведева, не станут ли огороды Люксембурга целью российских гиперзвуковых ядерных ракет, ведь вокруг страны расположено несколько военных баз НАТО.

- Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит, - пошутил Медведев. - Если же говорить серьезно, то мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни с кем воевать. Но любые попытки ядерного шантажа, на наш взгляд, ведут к усилению международной напряженности.

Как отметил Медведев, «всем будет спокойнее, если американские ядерные вооружения вернутся на территорию США, а инфраструктура в Европе, которая позволяет хранить, обслуживать и быстро развертывать эти вооружения, будет ликвидирована».

- В России постоянно происходят презентации и испытания нового ядерного оружия. Развертывая стратегические ракеты в 20 или 27 раз быстрее звука, ваша страна не выглядит как оплот миролюбия, - заметил журналист.

- Скорость ракет – это техническая характеристика, а не показатель миролюбия. Мы стремимся иметь самое современное и эффективное оружие, но не для того, чтобы нападать. У нас генетическое неприятие войны. Мы рассматриваем наш ядерный арсенал исключительно как фактор сдерживания, гарантию национальной безопасности России, - заявил Медведев.

Премьер также рассказал на каких условиях Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

- Мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни «Северный поток-2», ни «Турецкий поток» не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран. Мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. При соблюдении определенных условий: это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка, - заявил Медведев.

Он пояснил, что Россия стремится диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок.

- Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надежнее будут поставки, - заметил премьер.

«НЕ СОБИРАЕМСЯ ЗАГЛЯДЫВАТЬ КОМУ-ТО В СПАЛЬНЮ»

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Журналист также спросил Медведева, не считает ли он, что европейские ценности все больше расходятся с традиционными ценностями россиян.

- Системы ценностей складываются десятилетиями, а то и веками, и уж точно не по указанию сверху и не по сигналу от СМИ. Каждый человек сам выбирает свой путь и пристрастия, в личные, интимные вопросы вмешиваться недопустимо, с осуждением заглядывать кому-то в спальню мы точно не собираемся, но и пропагандировать то, что идет вразрез с убеждениями большинства людей в России, тоже не будем. У Европы в этом плане одна история, у нас - другая. Надо уважать чужие традиции, а не навязывать другим государствам свои стандарты, - заявил Медведев.

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