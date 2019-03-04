Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Срывы Порошенко: Киев теряет поддержку ЕС. Воскресный вечер с Соловьевым от 03.0...
«Берлин зависим от позиции Вашингтона»: в Германии заявили об угрожающих России ...
"Палач, предатель и МЕРЗАВЕЦ!" Кровавый украинский Мopдop
"Аварийный" Монумент славы во Львове сносили три дня
Главная / В России

Дмитрий Медведев - властям Болгарии: утром гарантии - вечером газ!

04 марта 2019, 19:54  •  209 • В России

Центр Софии. Главный собор города - храм-памятник Святого Александра Невского. Его построили в честь русских воинов, освободивших Болгарию в ходе русско-турецкой войны от пятивекового османского ига. С самого утра у его ступеней собралось около сотни жителей города. Они пришли поприветствовать премьера Дмитрия Медведева, приехавшего с официальным визитом в Болгарию.

- У вас что русские корни, почему вы сюда пришли? - интересуюсь я у людей.

- Нет, мы болгары, но мы любим Россию! Власти Болгарии и народ Болгарии - это не одно и тоже, вы так и напишите! Мы за Путина! Если бы не ваш президент, уже давно бы третья мировая случилась! - говорит мне одна из пришедших - Румяна Солакова.

- Нам не нравится, как у нас стали искажать историю. Уже стали говорить, что Россия и не освобождала Болгарию от турков, что для нас это было не рабство, а сожительство. Русские и болгары - братья, а нас стараются разъединить. Мы этого не хотим, - поясняет мне другая женщина.

За ней стоит мужчина с плакатом «Путин миротворец».

Российского премьера встречали в Софии с портретом Путина.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Я против США! Они лезут в наше образование и культуру. Спонсируют выпуск школьных учебников, чтобы в них писали как надо! - объясняет мне мужчина.

Вскоре на площадь Александра Невского перед храмом въезжает кортеж Дмитрия Медведева. Его встречает болгарский премьер Бойко Борисов. К народу Медведев не подходит - люди стоят за ограждением под присмотром полицейских. Проходит официальная церемония встречи, Медведев возлагает венок к памятнику Неизвестному солдату и премьеры отправляются на переговоры. Одна из главных тем - возможность продления газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии в Сербию. Болгария ранее участвовала в проекте строительства газопровода «Южный поток», который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в Варну, а оттуда дотянуть до Италии и Австрии, однако летом 2014 года по настоянию Еврокомиссии София дважды останавливала работы и в итоге не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории. После этого Россия приняла решение заменить «Южный поток» на «Турецкий поток». И теперь Болгария опять говорит о своем желании присоединиться к проекту.

Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария

На площади Александра Невского в Софии.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- О продлении «Турецкого потока» по болгарской территории мы сможем говорить после того, как будут выданы надежные гарантии со стороны Еврокомиссии, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет, - заявил Медведев журналистам после переговоров.

Он также сообщил, что Россия готова участвовать и в другом крупном энергопроекте: строительстве болгарской атомной станции «Белене». В 2006 году Россия выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, доставили оборудование, но в 2009 году проект был остановлен, а в 2012 году София вообще отказалась от строительства станции. Теперь Болгария заявила, что намерена возобновить строительство станции, проведет конкурс и предлагает в нем поучаствовать России. Вот такое удивительное непостоянство.

Медведев также рассказал, чем обернулись санкции ЕС для российско-болгарских отношений. До санкций товарооборот между двумя странами составлял пять миллиардов долларов, а сейчас - около трех миллиардов. Теперь страны хотят нарастить сотрудничество.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



209
Источник
Похожие новости
03 марта 2019, 21:09
В незалежной заявили о задержании в Симферополе архиепископа новой церкви Украины
03 марта 2019, 01:39
В отборочном туре «Евровидения» на Украине увидели сценарий грядущих выборов президента
03 марта 2019, 11:24
Радуясь визиту Путина, российские спортсмены сломали стол
Загрузка...
02 марта 2019, 23:54
«Мы должны быть на шаг впереди»: в Генштабе РФ рассказали об американской военной стратегии «Троянский конь»
03 марта 2019, 11:24
Климкина позвали на пятилетие воссоединения Крыма с Россией: Приезжай, посмотри, как мы живем!
04 марта 2019, 19:54
Дмитрий Медведев - властям Болгарии: утром гарантии - вечером газ!
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
04 марта 2019, 02:09
Сдались и убиты: Некоторые русскоязычные боевики ИГ* покинули поле боевых действий в ...
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "ид...
04 марта 2019, 15:09
Армия Асада несет тяжелые потери из-за ошибки Кремля?
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
04 марта 2019, 15:09
Киев избавляется от неугодных? Вслед за русскими, Украина запрещает въезд немецким на...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.