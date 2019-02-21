«Дискредитировать западную модель»: в США обвинили Москву в попытках помешать интеграции балканских стран в ЕС и НАТО

США и Евросоюз не продемонстрировали «связного и последовательного подхода» к Балканскому региону, и это создало «значительный простор для российского вмешательства». К таким выводам пришли аналитики американского фонда Карнеги, с их докладом ознакомился RT. Авторы исследования утверждают, что Москва якобы мешает интеграции балканских государств в НАТО и ЕС. По словам экспертов, Соединённые Штаты более 20 лет пытаются установить контроль над регионом, оказывая жёсткое давление на местных игроков. Как отмечают политологи, «вмешательство Кремля» — это предлог, чтобы снять с западных стран ответственность за их просчёты.

Акция протеста в Скопье против вступления Македонии в НАТО, июль 2018 года AFP © Robert Atanasovski

Американский Фонд Карнеги за международный мир подготовил доклад, содержащий рекомендации для Вашингтона и Брюсселя, как противостоять «пагубному влиянию» России на балканские страны. «Исследование» аналитического центра называется «Российская игра на Балканах». В документе авторы обвиняют Москву во вмешательстве в процесс интеграции региона в Евросоюз и НАТО.

«По мере продолжения возобновлённой кампании президента Владимира Путина по достижению глобального влияния Россия всё сильнее проявляет себя на Балканах, рассчитывая замедлить процесс интеграции региона в систему евро-атлантических институтов и дискредитировать западную модель демократии в юго-восточной Европе», — говорится в исследовании, с текстом которого ознакомился RT.

При этом авторы доклада утверждают, что Россия якобы стремится обострить политические и социальные противоречия на Балканах. Как полагают в фонде, Москва налаживает связи с консервативными кругами, сотрудничает с крайне правыми националистами и распространяет сведения о том, что программы иностранной помощи, благотворительные фонды и некоммерческие организации причастны к «цветным революциям» на Западе.

В докладе подчёркивается, что стремление Москвы «апеллировать к представителям крайне правых и преступных объединений в балканских странах согласуется с подходом, который Кремль практикует и в других частях Европы».

«Ситуация в балканских странах имеет значение, поскольку они являются площадками, на которых Россия может демонстрировать собственную силу и влияние в Европе, тем самым обескураживая Запад в целом», — поясняют сотрудники фонда.

Кроме того, авторы доклада указывают на заявление американского лидера Дональда Трампа, который в июле 2018 года выразил сомнения по поводу того, что Вооружённые силы США должны защищать Черногорию, которая тогда только вошла в состав НАТО.

«Заявление президента подчеркнуло его личное пренебрежение к альянсу и обозначило колебания в том, что касается обязательств США на Балканах — регионе, где участие Америки имеет ключевое значение с точки зрения усилий по стабилизации с 1990-х годов», — говорится в тексте.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса ИС РАН Елена Гуськова в беседе с RT заявила, что Балканы для США всегда являлись зоной национальных интересов.

«Соединённые Штаты Америки подключились к решению балканских проблем в середине 1990-х годов... Тогда США заявили открыто, что Балканы — это зона национальных интересов Штатов. Естественно, США через НАТО присутствовали и присутствуют на всей территории Балкан», — сказала Гуськова.

Напомним, во второй половине 1990-х годов Запад поддержал косовских сепаратистов, которых в Албании тренировали американские и европейские инструкторы. 24 марта 1999 года НАТО начало операцию по уничтожению военных и гражданских объектов Сербии.

За время кампании ВВС НАТО сбросили на Сербию около 14 000 бомб. Удары наносились по населённым пунктам и гражданским объектам. Угрожая Белграду бомбардировками, руководство НАТО ссылалось на ряд постановлений СБ ООН. Однако сам альянс пренебрёг необходимостью получить мандат ООН на проведение операции.

Бомбардировки НАТО, июнь 1999 года

Reuters

«Дестабилизирующий фактор»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия Соединённых Штатов и ряда других стран дестабилизируют ситуацию на Балканах.

«Если говорить о ситуации на Балканах, то серьёзным дестабилизирующим фактором здесь является линия США и некоторых западных стран, направленная на закрепление своего доминирования в регионе», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия осознаёт особенности и историю региона, поэтому всегда рассматривала Балканы как пространство для конструктивного сотрудничества.

«Наш безусловный приоритет — это содействие укреплению региональной безопасности и стабильности. Мы выступаем за то, чтобы права и интересы балканских стран и народов уважались, чтобы соблюдалось международное право», — добавил Путин.

В НАТО любой ценой

Греция вступила в НАТО ещё в 1952 году — это первая балканская страна, присоединившаяся к блоку. Лишь в 2004 году в альянс вошли Словения, Болгария и Румыния, в 2009-м — Албания и Хорватия. В 2017-м к НАТО присоединилась Черногория, а сейчас в процессе вступления находится Северная Македония, которая была вынуждена сменить название ради членства в альянсе. На данный момент во всём регионе лишь Сербия и Босния и Герцеговина не входят в НАТО, хотя Сараево поддерживает партнёрские отношения с блоком и может присоединиться к нему в ближайшие годы.

США и Евросоюз добиваются того, чтобы все балканские государства вступили в НАТО, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Политика США и Евросоюза на Балканах посвящена тому, чтобы прочно закрепить регион в евро-атлантической системе и ликвидировать влияние России. Однако сделать это будет непросто, учитывая общность культурных факторов, например религии», — рассказал он в беседе с RT.

Отметим, что большинство жителей Македонии, Черногории и Сербии исповедуют православное христианство.

«Балканы — сложный регион, перекрёсток культур, цивилизаций и религий. Подгонять всех под один стандарт европейских ценностей сложно и опасно. Этот процесс рано или поздно превратится в бумеранг», — заключил Суздальцев.

Так, политолог отметил, что ради членства в НАТО власти Северной Македонии пошли на смену названия государства.

В прошлом году парламент Македонии проголосовал за переименование страны, несмотря на то что референдум по этому вопросу провалился: голосование в знак протеста проигнорировали большинство жителей страны. Необходимого порога явки в 51% достичь не удалось, в плебисците приняли участие менее 37% избирателей. Однако в Скопье этот факт проигнорировали.

Работники устанавливают табличку с новым названием Македонии на границе с Грецией, 13 февраля 2019

Reuters

© Ognen Teofilovski

Газовый вопрос

Важный аспект присутствия РФ на Балканах, как полагают в фонде Карнеги, — энергетика. По мнению аналитиков, это основной экономический инструмент влияния России в регионе.

«Москва показала своё умение превращать энергетику в орудие дипломатии, что отражает доминирующую роль углеводородов в российской экономике. Москва давно рассчитывает ослабить привязку своего газового экспорта к транзиту через Украину, выбрав маршрут через Юго-Восточную Европу, и параллельно сделать ряд европейских стран среднего размера зависимыми от российского газа», — отмечается в докладе.

В ноябре в ЕС призвали Сербию бороться с «зависимостью от поставок российского газа». В комитете по иностранным делам Европарламента считают, что Белграду необходимо стимулировать инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также «диверсифицировать источники выработки электроэнергии в стране с ориентацией на другие возобновляемые виды».

Как отмечают эксперты, Сербия заинтересована в поставках газа из России, и это обусловлено исключительно экономическими факторами.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял о двойных стандартах в отношении поставок газа из России в Западную Европу и на Балканы. Он подчёркивал, что Соединённым Штатам и ЕС следует с пониманием относиться к тому, что Белград «всегда будет поддерживать тесные связи» с Москвой.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич (третий слева) во время посещения храма святого Саввы в Белграде

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Оправдание неудач

В докладе также отмечается, что многие европейцы настороженно относятся к расширению на Балканы, учитывая множество внутренних проблем, с которыми сейчас сталкивается ЕС. Авторы исследования считают, что до сих пор неясно, есть ли у Европы желание и возможности помогать балканским странам и способствовать их вступлению в ЕС.

«Тот факт, что Соединённые Штаты и ЕС так и не обозначили связный и последовательный подход к региону, создал значительный простор для российского вмешательства на Балканах», — говорится в докладе.

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Вашингтон и Брюссель прикрываются «российским вмешательством», чтобы оправдать неудачи на Балканах.

«Процесс интеграции в европейские организации идёт медленно, потому что Запад не готов выделять необходимые для этого ресурсы. Проще повесить вину на Россию. «Происки Кремля» снимают ответственность с политиков за не совсем успешный опыт интеграции, который мы наблюдаем на протяжении последних 20 лет», — сказал эксперт.

Российская сторона неоднократно отрицала обвинения о вмешательстве во внутренние дела других государств. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, если бы Россия вела себя как Евросоюз и США, то была бы «пригвождена к позорному столбу».

«Нас обвиняют ещё в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела на Балканах. Посмотрите, что происходит перед выборами в Македонии. Лично руководители правительств стран Евросоюза приезжают туда и говорят: вы должны сделать выбор в пользу членства в НАТО, Евросоюзе и заодно поменять своё название. С таким же призывом обращаются американские первые лица. Если бы мы сказали хоть 10% от этого, мы уже были бы пригвождены к позорному столбу», — подчеркнул министр.

Во внешнеполитическом ведомстве России также считают, что никто из внешних игроков не должен претендовать на контроль над Балканами.

«Все внешние игроки не должны создавать на Балканах каких-то конфронтационных ситуаций. Никто из этих внешних игроков не должен претендовать на то, что он контролирует Балканы, а остальным сюда вход заказан», — ранее заявили в министерстве.