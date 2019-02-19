Дипломатов попросили посетить арестованных на Украине 43 россиян

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой призвали российских дипломатов посетить 43 российских граждан в местах принудительного содержания на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у аппарата российского омбудсмена имеются данные о нарушении прав указанных граждан России.

По данным пресс-службы, в связи с этим аппарат уполномоченного обратился в Министерство иностранных дел России с просьбой «в целях обеспечения гарантий государственной защиты их прав и свобод» поручить сотрудникам консульского отдела на Украине посетить граждан.

Также дипломатов попросили предоставить данные о состоянии здоровья россиян и условиях их содержания.

Ранее Москалькова попросила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову посетить необоснованно осуждённых на Украине российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова.