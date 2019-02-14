«Дипломатическое шуршание»: как проходит варшавский саммит по Ближнему Востоку

Министерская конференция по Ближнему Востоку, которая проходит в Варшаве 13—14 февраля под эгидой США, является «мертворождённой», заявил глава МИД Ирана Мохаммад Зариф. По его словам, этой «шарадой» администрация Трампа хочет отвлечь внимание от встречи лидеров России, Ирана и Турции, которая проходит в Сочи. В Польшу не пригласили представителей Тегерана, а Россия, Ливан и Палестина от участия в саммите отказались. Проигнорировали саммит в Варшаве и большинство глав МИД стран Евросоюза. Аналитики полагают, что страны ЕС не захотели участвовать в конференции из-за разногласий с Вашингтоном по ядерной сделке с Тегераном. Эксперты отмечают, что саммит в Польше во многом протокольный, поэтому по его итогам вряд ли стоит ожидать каких-либо решений.

Министерская конференция по Ближнему Востоку, которая проходит 13—14 февраля в Варшаве под эгидой США, является мертворождённой, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Варшавская конференция, я полагаю, является мертворождённой. Это новая попытка Соединённых Штатов продолжить свою линию необоснованной одержимости в отношении Ирана», — приводит слова дипломата ТАСС.

В мероприятии, организованном по инициативе США и Польши, принимают участие министры иностранных дел 11 государств: Израиля, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и других стран Ближнего Востока и Персидского залива.

Администрацию Дональда Трампа на этой встрече по безопасности представляют сразу три чиновника высшего уровня: вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и советник Трампа Джаред Кушнер. Кроме того, на саммит приехали спецпосланник президента США и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Согласно официальной заявке, саммит посвящён терроризму, распространению ракетного оружия, торговле, морскому сообщению и другим вопросам безопасности на Ближнем Востоке.

Однако глава Госдепа Майк Помпео, несмотря на обширную повестку, обозначил центральный вопрос конференции — противодействие Ирану.

Майк Помпео выступает в Варшаве

Reuters

© Kacper Pempel

«Мы обсудим стабильность, мир, свободу и безопасность на Ближнем Востоке. Мы должны быть уверены, что Иран не оказывает на регион дестабилизирующего влияния», — заявил Помпео.

«Вредное мероприятие»

Представители Ирана на встречу приглашены не были. Россия, Ливан и Палестина от участия отказались. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что данное мероприятие является попыткой «навязывать миру свои односторонние геополитические интересы».

«Российская сторона, внимательно ознакомившись с поступившей от организаторов предварительной повесткой дня и программой форума, приняла решение не участвовать в нём», — говорится в сообщении МИД России.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что в повестке встречи отсутствуют очевидные вопросы палестино-израильского и арабо-израильского урегулирования.

«Создаётся впечатление, что вся повестка дня подвёрстана под продвижение американских подходов к сдерживанию Ирана в этом регионе, это объявлено официальной позицией США. Мероприятие в Варшаве очевидно нацелено на достижение именно этой цели», — подчеркнул Лавров.

В МИД РФ также отметили, что варшавская конференция «готовится поспешно, без учёта мнения влиятельных ближневосточных и внерегиональных стран».

«Мы приняли решение не участвовать и считаем, что это мероприятие вредное для стабильности и мира на Ближнем Востоке», — заявил в конце января спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

По мнению эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, антииранский характер этого мероприятия очевиден, однако для Тегерана варшавский саммит не будет иметь болезненных последствий.

«Это протокольное мероприятие по линии Госдепа, несерьёзное дипломатическое шуршание. Было бы хуже, если бы на Иран завтра обрушились сотни американских «Томагавков». Пока это просто имитация антииранских действий со стороны администрации Трампа. Он покажет саудовцам и израильтянам — мол, мы работаем над этим вопросом», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Израильская линия

Направленность конференции определил также израильский премьер Биньямин Нетаньяху. По его словам, на повестке — противостояние Ирану в Сирии, а также сдерживание ядерной программы Тегерана. Перед вылетом в Варшаву Нетаньяху заявил, что израильские военные 11 февраля нанесли новые удары по иранским подразделениям и объектам в Сирии.

«Мы действуем каждый день, всё время против Ирана, в том числе вчера. Против Ирана и его попыток закрепиться в регионе», — заявил он.

Майк Помпео и Биньямин Нетаньяху

Reuters

© Thomas Coex/Pool

При этом Израиль вряд ли что-либо получит от подобных встреч, так как самостоятельно проводит действия, направленные на подрыв влияния Тегерана на Ближнем Востоке, пояснил Сергей Балмасов.

«Израиль действует своеобразными методами — бомбардировками по иранским объектам в Сирии и Ливане, по линиям коммуникаций и доставки оружия. Также они самостоятельно укрепляют сотрудничество с врагами Ирана вроде Саудовской Аравии без помощи из Вашингтона. Напрямую ввязываться в военный конфликт Израиль не будет. Россия постоянно пытается привлечь Израиль к дипломатическому процессу, посадить его за стол переговоров, но они не торопятся это делать, им нужна свобода манёвра», — подчеркнул эксперт.

Европейский раскол

Встреча в Варшаве проходит на фоне попыток Евросоюза сохранить ядерную сделку с Ираном — заключённое в 2015 году соглашение об отмене санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение разработки ядерного оружия. Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения в мае 2018 года и ввёл новые санкции против Ирана.

В конце января 2019 года лидеры ЕС объявили о создании финансового механизма для ведения торговли с Ираном в обход американских санкций — концерна INSTEX. Он позволяет совершать торговые операции между странами ЕС и Ираном без прямых финансовых транзакций. Администрация Трампа в ответ заявила, что нарушающие санкционный режим против Ирана европейские компании будут оштрафованы.

Неудивительно, что в Европе проведение международной конференции в Варшаве вызвало осторожную реакцию — единственной европейской страной, представленной на саммите на высшем уровне, стала Великобритания. При этом глава британского МИД Джереми Хант подчеркнул, что цель его поездки — преодоление гуманитарного кризиса в Йемене, вызванного военной операцией Саудовской Аравии в этой стране.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отказалась от участия в конференции в связи с рабочей поездкой на 32-й саммит Африканского союза в Эфиопии. Вместо министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на встречу отправился его заместитель. Власти Франции не делали официальных заявлений по вопросу участия своего представителя в саммите.

Факт проведения конференции в Варшаве говорит, что не все в Европе готовы поддерживать антииранскую линию Вашингтона, рассказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с RT.

«Теперь США в Европе нужны такие союзники, которые будут согласны с их внешнеполитическим курсом. Эти дипломаты отрабатывают повестку дня в заданном курсе, враждебном Ирану. У Трампа есть договорённости со своими союзниками в регионе, и ему нужно их закрывать», — пояснил эксперт.

Страны «новой» Европы охотнее приветствуют американские инициативы, добавил он.

«Для самого ЕС это не очень хорошо — своей конфронтационной политикой он вбивает клинья между европейскими союзниками. Иранская повестка ведёт к разногласиям и дестабилизирует ЕС», — подчеркнул Сергей Балмасов.

Здоровая альтернатива

Министерская конференция в Варшаве проводится параллельно с трёхсторонними переговорами лидеров России, Ирана и Турции, которая проходит в Сочи 14 февраля. Это будет уже четвертая встреча Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Комментируя саммит в Сочи, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что на ней стороны будут трудиться для достижения мира и прекращения затяжного конфликта в Сирии.

«Иран, Россия и Турция готовы к саммиту в Сочи, чтобы трудиться на благо мира в Сирии. Международный суд ООН выступил против кражи Соединёнными Штатами активов иранского народа. А совершающие промахи высокопоставленные чиновники Трампа пытаются скрыть своё извечное беззаконие и глобальную изоляцию за шарадой в Варшаве», — приводит слова иранского дипломата ТАСС.