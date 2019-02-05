«Диалог — это самое главное»: Москва и Каракас призывают провести переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что кризис в стране можно преодолеть только мирным путём. В интервью RT он также отметил, что не позволит осуществить интервенцию в Боливарианскую Республику и госпереворот внутри государства. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что только переговоры между правительством и оппозицией в Венесуэле могут разрешить сложившуюся ситуацию. Между тем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США и ЕС за признание оппозиционного лидера Хуана Гуаидо врио президента латиноамериканского государства.

Власти Каракаса используют все возможные средства для того, чтобы обратить внимание мирового сообщества на «безумное поведение» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.

«Я пользуюсь всеми средствами коммуникации, чтобы призвать весь мир остановить безумие Дональда Трампа. Венесуэла никогда не сдастся», — сказал он.

В то же время Мадуро заявил, что власти Венесуэлы готовы дать ответ Соединённым Штатам на случай интервенции. По его словам, американцы «понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане». При этом формирование международного общественного мнения и «дипломатия мира» может помочь «избежать войны».

Кроме того, во время своего видеообращения к нации глава Боливарианской Республики выразил уверенность, что не менее 10 млн венесуэльцев подпишут письмо с требованием к Белому дому не вмешиваться в дела Венесуэлы.

«В нашей стране не произойдёт ни иностранной интервенции, ни государственного переворота, ни вооружённого конфликта. В Венесуэле победит мир. Мы вновь победим, следуя пути мира и справедливости, мира и суверенитета, мира и независимости, мира и равенства», — заявил он.

Наряду с этим Мадуро в интервью RT добавил, что не предаст свою родину. По его словам, в настоящее время над Венесуэлой нависла угроза государственного переворота.

«Мне всё равно, как я войду в историю: я не буду предателем, слабаком, который пренебрёг историческим долгом перед своим народом», — отметил он.

Мадуро также ответил на вопрос о возможности проведения президентских выборов. Напомним, что в мае 2018 года Мадуро был переизбран главой государства.

«Единственные выборы, которые ожидаются в Венесуэле, — это выборы в парламент. Они, согласно конституционному графику, должны состояться в 2020 году. Я предложил, чтобы Национальное учредительное собрание созвало досрочные выборы в парламент, и этот вопрос сейчас рассматривается», — сказал он.

Действующим главой парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы является Хуан Гуаидо, 23 января объявивший себя временно исполняющим обязанности президента страны. На данный момент его признали несколько десятков стран Европы, Азии, Латинской и Северной Америки.

При этом совместное заявление ЕС о признании Гуаидо было заблокировано. Поддержать декларацию отказались Италия и Греция.

«XXI век — не время для пушечных выстрелов и военных угроз. Нет! XXI век должен быть веком диалога, цивилизации, политики, уважения к многообразию, мира, мирного сосуществования, поиска мирных, дипломатических решений мировых конфликтов. Для Венесуэлы диалог — это самое главное», — указал глава Боливарианской Республики.

Подчеркнём, что венесуэльский лидер неоднократно выражал готовность к диалогу с оппозицией, которая отвергает такую возможность. По словам представителя Хуана Гуаидо в США Карлоса Веккьо, они заинтересованы исключительно в том, чтобы положить конец «узурпации власти».

Оценку подобному развитию событий дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, ситуация в республике тревожная, поскольку инициативы по налаживанию национального диалога отвергаются в пользу смены власти.

«Когда из-за рубежа объявляют, что в Венесуэле теперь новый исполняющий обязанности президента — по-моему, это ни в какие ворота не лезет... Мы по-прежнему считаем, что, только усадив за стол переговоров правительство и оппозиционеров, можно выйти из этого кризиса», — пояснил Лавров в ходе выступления перед студентами в Душанбе.

Российский дипломат также отметил, что «нет ещё ни одной страны, где от смены режима стало лучше». Вместе с тем он подчеркнул, что в ЕС не обращают внимания на заинтересованность РФ и КНР в том, чтобы принять участие в урегулировании кризиса в Венесуэле.

Добавим, что с критикой действий Запада в отношении латиноамериканского государства также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Соединённые Штаты и ЕС нарушают международные нормы.

«Венесуэла — это ваш штат? Там президент пришёл через выборы, какое вы имеете право назначать другого? А где же демократия, разве это можно принять? И ЕС тут же явился. Вы говорите о демократии, но выступаете за неправовое решение. Мы не принимаем тот мир, где прав тот, кто сильнее, мы против такой империалистической позиции», — сказал турецкий лидер.