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«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков

15 февраля 2019, 10:09  •  206 • В России
В Ростове-на-Дону Следственный комитет предъявил обвинения в превышении служебных полномочий сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков. Об этом RT сообщили в ведомстве. По делу проходят трое полицейских: двое уже арестованы, их бывший руководитель находится в бегах. Потерпевшие рассказали, что подписывали протоколы о хранении наркотиков под пытками и угрозой убийства. В МВД отметили, что оборотней в погонах удалось разоблачить благодаря действиям сотрудников службы собственной безопасности.
 
РИА Новости © Михаил Воскресенский
 

2 мая 2018 года в Ростове-на-Дону два молодых человека — Алексей Татарицкий и Владимир Жиряков (имена изменены по их просьбе) ждали автобуса на остановке. По их словам, внезапно перед ними затормозила иномарка с тонированными стёклами. Из автомобиля выскочили двое мужчин в штатском и со словами «Ну что, попался, наркоман!» схватили Татарицкого, надели на него наручники и начали заталкивать его в машину.

«Я попытался вступиться за друга и потребовал от мужчин объяснений, но те скрутили меня и усадили в автомобиль. Через несколько минут машина остановилась у здания отдела полиции №4», — писал позднее в своих показаниях Жиряков.

По словам ребят, их отвели в пристройку к зданию — подвал, в котором располагались то ли кабинеты оперативников, то ли помещения для допросов с пристрастием.

«Эти двое — оперуполномоченные Роман Халимов и Максим Сердюченко — стали проверять карманы, но у нас ничего запрещённого не было, — вспоминает в беседе с RT Татарицкий. — Тогда они сказали, чтобы мы всё равно подписали протоколы о хранении наркотиков. Достали чёрный мешок, набитый разными наркотиками, и предложили выбрать что-то из этого ассортимента. Героин, говорят, вам рано, так что держите по пакетику спайса. Мы, понятное дело, отказались. Тогда оперативники заставили раздеться, а потом приковали наручниками к перекладине под потолком и стали избивать. Приставляли нам к головам пистолет со взведённым курком, грозились пристрелить и закопать трупы».

По словам собеседника, через пару часов оперативники прибегли к главному «аргументу» — запустили в подвал «какого-то наркомана», которого между собой называли Чикатило.

«Он разделся, а полицейские стали делать разные унизительные фотографии с этим мужчиной. Говорили, что если не подпишем протоколы, то выложат всё это в интернет. Периодически в подвал спускался начальник отдела Сергеев — смотрел, как идут дела. Мой товарищ всё равно отказывался что-либо подписывать, а я в итоге сломался и согласился», — рассказал Татарицкий.

После процедуры оформления протоколов с привлечением понятых оперативники приказали задержанным звонить родителям. Родственники встретили молодых людей у здания полиции. «Мне разрешили подойти к папе. Я рассказал ему, что случилось, и заплакал. После этого они сказали отцу, чтобы он нёс деньги, если хочет, чтобы я живой доехал до СИЗО. Отец побежал домой и принёс им 30 тыс. рублей. С матери Владимира тоже требовали деньги, но у неё не было сбережений, и его отпустили просто так», — поделился Алексей.

Охота за свидетелем

По словам Татарицкого, до этого случая наркополицейские охотились за ним несколько месяцев.

«Я проходил свидетелем по делу о наркотиках из-за того, что оказался в машине с парнем, у которого нашли запрещённые вещества. Очевидно, думали, что я тоже причастен, поскольку в то время я баловался «солью». Но я встал на учёт в диспансер, прошёл три курса реабилитации и уже давно не употребляю наркотики — сдаю анализ каждый месяц. Однако опера были одержимы тем, чтобы арестовать меня. Несколько раз пытались забрать меня из дома в отдел — родители не позволили без адвоката. Я год не выходил один из дома — боялся. На работу папа на машине возил, гулять ходил только в сопровождении родителей или друзей. Собственно, в день задержания Владимир по просьбе моей мамы сопровождал меня в больницу — окалина в глаз попала».

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После оформления протоколов задержания и изъятия наркотиков Татарицкого отпустили под подписку о невыезде.

3 мая 2018 года на основании рапорта начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Владислава Сергеева против Татарицкого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»).

Адвокат Татарицкого Татьяна Задорожная рассказала RT, что сначала её подзащитный побоялся доказывать свою невиновность, опасаясь мести полицейских и публикации тех самых провокационных фотографий с участием Чикатило, но позже передумал.

«По счастливой случайности, вскоре после того как ребята побывали в подвале, сотрудники службы собственной безопасности МВД поймали начальника этого отдела полиции на другом преступлении — в здании полиции была найдена крупная партия наркотиков», — вспоминает Задорожная. 

Как сообщали СМИ, было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону, а также неустановленных лиц по подозрению в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, а сам высокопоставленный полицейский был объявлен в розыск.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области тогда уточняли, что Сергеев уволен по отрицательным мотивам, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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«Тогда-то и всплыл этот чёрный мешок — именно из него Татарицкому предлагали взять спайс, — говорит Задорожная. — Мы истребовали биллинги, по которым видно, что ребята находились в этом подвале много часов до того, как на Татарицкого был оформлен протокол задержания. Допросили родителей, которые рассказали про вымогательство взятки. Кроме того, один из свидетелей рассказал, что даже при обыске у Татарицкого сначала не нашли наркотиков, а один из оперативников сказал, что он просто забыл положить их в карман. Нам также удалось получить видеозапись, как этот Чикатило беспрепятственно входит в отдел полиции, не показывая никаких документов, а выходит оттуда с пакетами, в которых лежат бутылки с алкоголем».

В итоге в декабре 2018 года дело против Татарицкого было закрыто, а под следствием оказались уже полицейские. 

  • Чикатило у здания отдела полиции
  • © Дмитрий Лабыгин

«Всё равно страшно»

В пресс-службе МВД по Ростовской области RT заявили, что оборотней в погонах выявили сотрудники собственной безопасности ведомства.

«По результатам проведённой служебной проверки эти сотрудники уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Собранные в ходе проверки материалы были переданы в СК для дальнейшего расследования».

В пресс-службе СК по Ростовской области RT сообщили, что в отношении трёх полицейских было возбуждено уголовное дело. Сотрудникам предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, мошенничестве и получении взятки.

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По словам источника RT в правоохранительных органах, Татарицкий уже был допрошен в качестве потерпевшего.

«Оперативники арестованы и находятся в СИЗО, а их руководитель до сих пор скрывается», — отмечает собеседник.

Несмотря на это, Татарицкий, по его словам, всё равно опасается мести экс-полицейских.

«Только днём спокойно выхожу на улицу, потому что этих извергов держат в СИЗО. Но вечером и ночью ходить по улице одному после всего, что случилось, всё равно страшно», — говорит он.

Занимаются ли следователи поиском того самого Чикатило, собеседник не уточнил. Представители СК на этот вопрос также не ответили. 

Не единичный случай

Татарицкий оказался не единственным посетителем подвала — как выяснил RT, в материалах уголовного дела против бывших ростовских оперативников могут появиться ещё несколько пострадавших.

«Моего клиента Станислава М. и его приятеля Иван Р. (полные имена не указываются по просьбе адвоката. — RT) в марте 2018 года заставили сознаться в хранении наркотиков в этом же подвале ОКОНа, — рассказал RT адвокат Дмитрий Лабыгин. — Судя по тому, что в уголовных делах, которые возбуждались после задержаний этими сотрудниками, много одних и тех же «ручных» свидетелей, полицейские часто работали по такой схеме».

По словам адвоката, в отличие от других пострадавших, у которых не было при себе запрещённых веществ, мужчин задержали чуть ли не в момент употребления наркотиков, однако переусердствовали — весь порошок высыпался в мартовскую слякоть.

«Это было в марте 2018 года. Их привезли в этот же подвал и держали там примерно двое суток. История аналогична: Сергеев и Халимов раздели их догола, били, обрабатывали с помощью Чикатило. Когда Станислав ко мне пришёл, я даже не поверил — решил, что он кино насмотрелся. Но оказалось, что после визита в подвал он попал в больницу. У него там целый букет: сотрясение мозга, заикание», — говорит Лабыгин. 

Защитник отмечает, что оба задержанных признали вину под моральным и физическим давлением. 

«Приятель моего подзащитного был осуждён в мае, но дело Станислава не дошло до суда — его закрыли, когда мы представили в СК доказательства, что его заставили подписать протокол. Например, один из понятых признался, что подписывал чистый лист бумаги, а при досмотре у парня не было наркотиков», — говорит он. 

Станислав М. пока не был допрошен в качестве потерпевшего. Его осуждённый товарищ, как отмечает Лабыгин, может добиваться пересмотра дела и реабилитации. 

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