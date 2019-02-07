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Депутаты посоветовали украинским послам учить историю, а не возмущаться по поводу карты с российским Крымом

07 февраля 2019, 15:24  •  72 • В России

В Крыму украинским послам посоветовали изучать историю и карту мира в ответ на возмущения по поводу публикации французского агентства AFP карты с РК в составе России.

Инфографика с российским Крымом иллюстрирует страны, которые поддерживают правительство Венесуэлы. Изображение опубликовали на странице агентства в Твиттере, на что украинские послы во Франции потребовали удалить иллюстрацию.

- Несмотря на многочисленные пояснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной территории Крыма, - говорится в сообщении посольства Украины во Франции.

- Украинским послам делать нечего. Они то возбуждают уголовные дела в отношении людей, которые хотят мира на Украине, то формируют уголовно-преступные элементы для уничтожения политических оппонентов в ходе предстоящей избирательной кампании президента. Весь мир уже признал Крым, только послы Украины не признают. Пусть они начинают изучать историю древнего мира, а вообще с законов Хамураппи. Все закончится тем, что они наконец-то получат тройки при сдаче государственных экзаменов по политической карте мира. Думаю, что когда-то это будет, и до них дойдет, что нужно книжки читать, - выразил свое мнение "Комсомольской правде - Крым" первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.

первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс

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- Крым находится в составе Российской Федерации. Французы все делают правильно, - в свою очередь высказался КП-Крым депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов. - Когда-то может такое случиться, что и Украина войдет в состав РФ и будет единое государство как Советский Союз. Украинцы ведут себя как в пословице «дурак мыслями тешится».

По его словам, появеление трезвого отношения к российскому Крыму на международной арене способствует постоянное посещение полуострова делегациями из стран Европы.

- В прошлом году представители больше ста государств были у нас в гостях. В этом году делегация англичан будет здесь впервые, если им кислород не перекроют. Нужно ждать, чтобы прошло время, и Крым постепенно признают российским, - добавил Аксенов.

Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов

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