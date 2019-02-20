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Депутат Рады назвала Украину «вторым Иерусалимом»
20 февраля 2019, 23:24 • 69 • Украина
Депутат Верховной рады Анна Гопко назвала Украину «вторым Иерусалимом».
РИА Новости
«У нас большая миссия, потому что мы живём в историческую эпоху», — цитирует «ПолитНавигатор» Гопко.
По её словам, «настало время Украины в этой эпохе».
«И только тогда, осознав, насколько мы мощная нация, насколько мы — нация пассионариев, мы перестанем ныть и наконец поймём, что Бог нам дал эту святую землю, этот второй Иерусалим, особенно после получения томоса», — добавила Гопко.
3 февраля в киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания. 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ему томос об автокефалии.
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