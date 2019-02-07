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День северных территорий как день собственноручно отрубленной ноги

07 февраля 2019, 23:39  •  66 • В мире
Япония отмечает памятную дату в ознаменование своего якобы права на Курильские острова. При этом из сознания японцев намертво выключается вся последующая политическая история, в том числе поражение во Второй мировой войне, отменившее все прежние договоры
Автор:
Покровский Александр
Японцы – известные символисты. Человек, который способен часами усиленно таращиться на ветку сакуры, а потом встать и спокойно зарубить мечом крестьянина, встретившегося по дороге, иным быть не может. И хоть времена нынче не самурайское, никуда не уйти от сложившегося века назад в национальной элите менталитета. И, соответственно, от символизма.
День северных территорий в Японии ежегодно отмечают 7 февраля. Учреждена сия памятная дата, символизирующая решимость японцев вечно бороться за русские Курильские острова, только в 1981 году. Но старт этой символике назначен в 1855 году, когда был заключён так называемый Симодский трактат, он же «Японско-российский договор о дружбе».
Можно спросить, откуда вдруг у наших восточных соседей проснулась такая острая память о договоре, который на деле лишал их вековой самурайской особости. Япония веками жила в режиме высокомерной самоизоляции, не допуская к себе «южных варваров», как звали в те времена европейцев, приплывавших торговать с филиппинских и китайских факторий. Самураи ведь собственных крестьян рубили не от лютости – таков был обычай. Как у спартанцев, которые охотились на рабов-илотов не от злобы, а ради моциона и воспитания молодёжи в правильном духе. Нечто вроде утренней зарядки в летнем лагере.
Фото: www.globallookpress.com
И вот чтобы эти люди с этими традициями с чего-то подняли договор, к которому божественного императора принудили варвары, бесцеремонно заставившие японцев подчиниться наглому империалистическому диктату?.. И уж коли такая ностальгия по старому доброму империализму подступила в 1981 году, логично было бы установить праздник в честь первого подобного документа – Канагавского договора, заключённого между Японией и США 31 марта 1854 года.

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