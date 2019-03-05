Демократы потребовали раскрыть детали переговоров Трампа и Путина

Стало известно о том, что американский президент Трамп неоднократно предпринимал шаги, чтобы скрыть детали своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом передает ряд местных СМИ. Сообщается, что информация якобы утаивалась от других представителей администрации и даже Конгресса.

Источник заявляет, мол, Трамп конфисковал записи, которые хоть как-то касались встречи с российским коллегой. Более того, Трамп дал указание американскому переводчику не обсуждать содержание переговоров больше ни с кем.

Сейчас в своем соответствующем заявлении демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным. В Белом доме пока никак не отреагировали на эти сообщения.