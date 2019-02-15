«Демократы будут добиваться импичмента Трампа»: как введение режима ЧП повлияет на внутреннюю и внешнюю политику США

Дональд Трамп планирует подписать указ о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Оппоненты президента из числа демократов уже обвинили его в злоупотреблении служебными полномочиями, а экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт сравнила действия главы государства с политикой фашистов. Как отмечают американские СМИ, скорее всего, большая часть необходимых средств будет изъята из бюджета Пентагона, что может негативно сказаться на обороноспособности Соединённых Штатов. По мнению экспертов, планы главы Белого дома могут изменить как внутренний, так и внешнеполитический курс США. Между тем аналитики сомневаются, что стена Трампа появится до конца его президентского срока.

Президент США Дональд Трамп планирует до сентября текущего года подписать указ о введении чрезвычайного положения в стране и закон о финансировании правительства, за которые ранее проголосовали палата представителей конгресса и сенат США. Намерение президента завизировать оба документа подтвердили его пресс-секретарь Сара Сандерс и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

Причиной такого решения эксперты называют желание Трампа закончить затянувшееся противостояние с конгрессом по поводу строительства защитных сооружений на границе с Мексикой. С декабря прошлого года Трамп требовал выделить достаточный объём средств на этот проект, но конгресс согласия не дал.

В ответ президент не стал утверждать закон о правительственном бюджете, что привело к затяжному шатдауну — приостановке работы ряда государственных учреждений и ведомств из-за отсутствия финансирования. В январе Трамп впервые заявил о готовности ввести чрезвычайное положение, чтобы сдвинуть строительство стены с мёртвой точки.

Итогом противостояния президента и конгресса стал документ на 1768 страницах о финансировании работы ряда министерств до сентября. Однако в этой бюджетной смете предусматривается выделение $1,375 млрд на строительство заграждений длиной всего 55 миль (88 км) на мексиканской границе, что не соответствует требованиям президента. Да и возведение этих сооружений федеральное правительство по новому закону должно сначала согласовать с местными властями.

«Это максимум, что может получить Трамп в качестве финансирования в рамках бюджета. По этой причине он вернулся к идее объявления чрезвычайного положения», — подчеркнул в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Вводя чрезвычайное положение, Трамп, по словам источника Bloomberg в Белом доме, рассчитывает получить более $8 млрд на строительство стены. Для этого, утверждает издание, он может получить недостающие $7 млрд из других источников: например, изъять $3,5 млрд из средств, выделенных на строительство различных объектов Минобороны, а также сократить на $2,5 млрд программу военного ведомства по борьбе с наркотиками и на $600 млн — программу по конфискации наркотиков Министерства финансов США.

В свою очередь, источники военного портала Military.com отмечают, что президент может получить на строительство стены до $21 млрд из бюджета Пентагона.

«Вывести на импичмент»

Представители Демократической партии в конгрессе уже раскритиковали инициативу Трампа. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что оппоненты Трампа постараются оспорить правомерность введения чрезвычайного положения в суде.

«Объявлять в стране чрезвычайное положение — незаконно. Это стало бы грубым злоупотреблением президентскими полномочиями и отчаянной попыткой отвлечь внимание от того, что президент Трамп нарушил своё главное обещание: заставить Мексику заплатить за строительство этой стены», — говорится в совместном заявлении лидера сенатской фракции демократов Чака Шумера и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

По словам Владимира Васильева, причина такой критики планов Трампа по строительству стены и в целом по борьбе с миграцией — опасения демократов потерять часть электоральной базы, так как этнические меньшинства и бывшие мигранты в массе своей голосуют именно за них.

А для белого электората республиканцев и лично для Трампа ограничение миграции — приоритетное направление деятельности, считает эксперт. Поэтому ни одна из сторон не намерена уступать, а конфликт из-за чрезвычайного положения лишь усугубит раскол между сторонниками и противниками Трампа в американском обществе.

«Введение ЧП может повлиять на внутреннюю политику США, — отмечает Васильев. — Демократы опасаются, что может сложиться такая ситуация, при которой Трамп будет управлять страной с помощью указов и введения чрезвычайного положения, оставив конгресс не у дел, или вовсе отменит выборы и постарается удержаться у власти по моделям стран третьего мира. В Америке всё возможно».

Как отметил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин, представители Демократической партии могут использовать введение Трампом чрезвычайного положения, чтобы обвинить его в нарушении законодательства. Что, как отмечает эксперт, теоретически может послужить предлогом для импичмента.

«Президент Трамп в результате долгих раздумий решил строить стену. Но для его оппонентов целесообразность этого метода неважна. Они стремятся доказать, что его действия угрожают национальной безопасности, чтобы вывести его на импичмент и лишить возможности в дальнейшем бороться за кресло президента, — говорит Кошкин. — Чтобы свергнуть своего политического врага, все приёмы хороши».

«Крайняя черта»

Ранее ещё один видный представитель демократов, экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт, заявила в интервью Vox.com, что пока не считает Трампа фашистом, но вполне может изменить свою точку зрения.

«Если в итоге он из-за иммиграции объявит на границе чрезвычайное положение, моя позиция может измениться. Фашисты давно используют «чрезвычайные ситуации», чтобы сеять страх и создавать конфликты, так что это может быть крайней чертой», — подчеркнула Олбрайт.

Мадлен Олбрайт

Reuters

© Joshua Roberts

Примечательно, что, когда Олбрайт занимала пост госсекретаря США в администрации Клинтона, президент 9 июня 1998 года указом №13088 расширил санкции против Югославии из-за якобы насилия, чинимого Белградом в отношении косовских албанцев. Менее чем через год, 24 марта 1999 года, страны НАТО, включая США, начали бомбардировки Югославии. Клинтон тогда не запрашивал разрешения конгресса на военные действия. Но Олбрайт поддержала все действия президента.

«Тот факт, что Мадлен Олбрайт считает, что обладает моральным правом осуждать Трампа, говорит о её невероятном лицемерии, — заявил в беседе с RT эксперт белградского Института европейских исследований Стеван Гайич. — Клинтон не только использовал чрезвычайные с точки зрения американского законодательства полномочия. Бомбардировка Югославии противоречила и Уставу ООН, и даже Уставу НАТО».

По словам эксперта, поскольку предыдущие американские лидеры постоянно нарушали международное право и использовали механизм чрезвычайного положения, обвинять Трампа в том, что он решил использовать этот механизм в своих целях, по меньшей мере странно.

«Когда джинна выпустили из бутылки, его трудно загнать обратно, — считает Гайич. — Всё-таки для англосаксов важно понятие прецедента».

Как отмечают аналитики, режим чрезвычайного положения давно уже не является чем-то исключительным в американской политике. С 1974 года, когда был принят регулирующий этот вопрос National Emergencies Act, президенты США объявляли ЧП 58 раз. При этом, по данным CNN, в настоящий момент в стране действует сразу 31 режим ЧП — именно столько соответствующих указов имеют на данный момент законную силу. Часть из них регулярно продлеваются со времён президентства Билла Клинтона, а один действует ещё с 1979 года, когда хозяином Белого дома был Джимми Картер.

Что касается Дональда Трампа, то своими чрезвычайными полномочиями он воспользовался уже три раза. К примеру, действующий президент США формально объявил о введении чрезвычайного положения 12 сентября 2018 года, подписав указ о санкциях против возможного вмешательства в американские выборы.

«Пентагон не умрёт»

Как отмечает издание Military Times, попытки Трампа использовать бюджет Пентагона для строительства стены на мексиканской границе могут негативно сказаться на обороноспособности США.

«В итоге на несколько лет могут быть отложены многочисленные строительные проекты, которые, по мнению военных чиновников, играют важнейшую роль в поддержании боеготовности наших сил», — предупреждает издание.

Так, в числе потенциальных «жертв оптимизации», с точки зрения журналистов, могут оказаться: строительство новой станции техобслуживания на базе Кэмп-Арифджан в Кувейте, ремонт сухого дока на объединённой базе Пёрл-Харбор — Хикэм в штате Гавайи, модернизация ангара для самолётов F-35 на базе ВВС Люк в штате Аризона, продолжение строительства госпиталя в региональном медицинском центре в Ландштуле, Германия, а также возведение нового жилья для семей военнослужащих в Южной Корее, Италии и штате Висконсин».

Солдаты США в Кувейте

Reuters

© Stephanie McGehee

«Пентагон не умрёт, если изъять из его бюджета $10—11 млрд, — отмечает Васильев. — Но, конечно, это повлияет на ход реализации некоторых военных программ: создание космических войск, создание ПРО, проведение НИОКР. Возможно, это ограничит и ядерную модернизацию».

В то же время эксперт выразил сомнение, что привлечение средств Пентагона скажется на планах по развёртыванию американских войск за рубежом. В частности, речь идёт о возведении военной базы США в Польше, ведь ранее Варшава обещала оплатить размещение постоянного американского военного контингента. С другой стороны, отвлечение средств Пентагона на борьбу с миграцией может негативно сказаться на планах по выводу войск из Афганистана и Сирии, предположил эксперт.

«Военные средства, предназначенные для вывода войск из Сирии и из Афганистана, действительно могут быть перенаправлены на строительство стены», — считает Васильев.

Против урезания оборонного бюджета выступают руководители соответствующих комитетов обеих палат конгресса, хотя ранее глава комитета сената по вооружённым силам Джеймс Инхоф всё же допустил возможность привлечения средств из бюджета Инженерных войск США. В настоящее время эти войска используются не только для строительства военных сооружений, но и для реализации проектов в области экологии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В январе планы Трампа использовать средства инженерных войск для строительства стены подтвердила пресс-секретарь Сара Сандерс. Как подчеркнул министр сухопутных войск Марк Эспер, возводить сооружение будут сотрудничающие с Пентагоном гражданские фирмы. Однако демократы уже инициировали законопроект, с помощью которого надеются запретить Трампу перераспределять средства в рамках оборонного бюджета в пользу финансирования стены.

Забор на границе США и Мексики

Reuters

© Mohammed Salem

Как полагают эксперты, даже если эта попытка провалится, при существующих темпах возведения заградительных сооружений на границе, протяжённость которой составляет более 1,9 тыс. миль, до следующих выборов стена выстроена не будет. 12 февраля The New York Times подсчитала, что при действующем президенте США не было построено ни одного километра стены из бетона или стали, которую он обещал своим избирателям. Вместо этого были лишь обновлены некоторые участки возведённого ещё до Трампа заградительного барьера длиной более 654 миль.

«Построить более 3 тыс. км стены до 2020 года просто нереально. Тем более до сих пор отсутствует консенсус по поводу её конструкции. Это строительство может растянуться на 10 лет», — подытожил Васильев.