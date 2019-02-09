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Делягин признал "Единую Россию" либеральной и назвал "партией жуликов и воров"

09 февраля 2019, 04:54  •  23 • Политика
Политолог и экономист Михаил Делягин заявил, что считает "Единую Россию" либеральной. По его словам, либералы "по-современному" фактически являют собой ту же навальновскую "партию жуликов и воров". Да и к тому же неспроста, намекает эксперт, в 2013 году Навального поддержали единороссы, признав в оппозиционере "своего".
Политический эксперт Михаил Делягин объяснил навальновское определение "партия жуликов и воров", которое любит так часто повторять оппозиционер. Эксперт в программе "Пронько. Экономика" на Царьграде напомнил, что именно единороссы поддержали Навального в 2013 году как выдвиженца в кандидата на пост мэра Москвы от РПР-ПАРНАС Алексея Навального. Тем самым единороссы приняли Навального за своего, пояснил политолог. Суть самого определения о жуликах и ворах в современном варианте звучит как "либералы", указал Делягин.
Напомним, что тогда, шесть лет назад, для регистрации Навального в качестве кандидата на выборах мэра Москвы было собрано 110 подписей муниципальных депутатов.
Исходя из взаимосвязи либералов и "партии жуликов и воров", неудивительно, что со стороны представителей "Единой России" могут произноситься провокационные заявления, как, например, это продемонстрировала депутат Алена Аршинова.
Депутат Госдумы от "единороссов" ранее выступила на странице партии в Facebook с призывом ко всем читать и изучать роман-антиутопию писательницы Айн Рэнд "Атлант расправил плечи". Парламентарий заявила, что в книге "много интересных и детально обоснованных идей и мыслей", не упомянув, что многие считают автора проповедницей самого бесчеловечного капитализма.
Кроме того, в Сети разгорелась бурная дискуссия по этому заявлению депутата. Основные вопросы, которые задают пользователи: поняла ли девушка смысл книги, и как относиться к тому, что реклама "библии социал-дарвинизма" звучит из уст представительницы партии власти. "Вы бы еще Оруэлла посоветовали почитать", - с намеком пишут многие пользователи.

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