Дело в предохранителе: Эксперты объяснили, почему украинские минометы убивают своих солдат

Украинские силовики погибли от взрыва миномёта при обстреле Горловки. Это уже 3 подобный случай за последние 7 месяцев. Вероятной причиной всех 3 инцидентов эксперты называют отсутствие на минометах предохранителя.

В украинской армии продолжаются случаи гибели военнослужащих при разрывах минометов. Причиной называют отсутствие в орудиях предохранителей от двойного заряжания снаряда. Последний инцидент случился 14 февраля во время гранатометного обстрела украинскими военными города Горловка.

В 2018 году произошло сразу два аналогичных инцидента. Первый случился во время июльских учений ВСУ в Ровно. Украинский миномет "Молот", представляющий из себя переделанный по НАТОвские снаряды советский миномет, взорвался во время стрельбы. Причиной стало двойное заряжение мины. Спустя месяц произошёл второй инцидент. Снова миномет "Молот" и снова двойное заряжание.

В первом случае от взрыва миномета погибли 3 украинских военных, ещё 9 получили ранения. Во втором - сообщается о трех раненых, однако инцидент случился в районе проведения так называемой Операции объединенных сил. То есть реальные цифры могут сильно отличаться от заявленных.

Последний инцидент с минометом случился 14 февраля 2019 года во время обстрела бойцами ВСУ города Горловка. Как и в прошлых случаях, причиной инцидента называют двойное заряжание мины.

Эксперты Царьграда отмечают, что всех этих жертв можно было бы избежать, если бы в конструкции миномета был предусмотрен предохранитель, препятствующий двойному заряжанию снаряда.