Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Постановочная сцена»: была ли химатака в Сирии
Провалилась ли антииранская коалиция США и в чём проговорился премьер Израиля
Европейские пенсии и кружевные трусы! "Розовым мечтам" Укpaины не сужд...
Путин заявил о соблюдении перемирия в Сирии и призвал наладить работу конституци...
Главная / Украина

Дело Савченко может быть рассмотрено судом присяжных

14 февраля 2019, 17:54  •  47 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан намерены подать ходатайство о рассмотрении их дела судом присяжных. Об этом сообщают «Украинские новости».
 
РИА Новости
 

«По нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных», — заявил прокурор в ходе подготовительного заседания в Черниговском районном суде.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на пост президента Надежду Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов.

В конце января Савченко выступила с инициативой ликвидировать институт неприкосновенности на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


47
Источник
Похожие новости
13 февраля 2019, 22:24
Ведущий «России 1» прокомментировал инцидент с украинской журналисткой
14 февраля 2019, 14:39
В Совфеде оценили слова экс-представителя НАТО в Москве о России
13 февраля 2019, 19:09
Эксперт назвал ущемлением прав захват храма в Волынской области
Загрузка...
14 февраля 2019, 11:24
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в ударе в спину Украине
13 февраля 2019, 22:24
Эксперт оценил выход Украины из соглашения об экономической комиссии
13 февраля 2019, 19:09
Правозащитник рассказала о переговорах в Киеве по возможному обмену Вышинского
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 03:39
"На страже Православия": В Сети поддержали монастырь Афона, захлопнувший двери перед лжеепископом "новой церкви" Украины
13 февраля 2019, 22:39
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовской Михеев поставил ультиматум гостям с Украины
08 февраля 2019, 22:24
Смена генеральского состава: Путин провел масштабные перестановки в силовом блоке - список
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
12 февраля 2019, 04:24
"Так жаль, что улыбка с лица не сходит": Отказ "Нафтогаза" от продления контракта подняли на смех пользователи Сети
10 февраля 2019, 03:39
Венесуэла переводит нефтяные счета в Газпромбанк, подальше от санкций США - источник
10 февраля 2019, 21:44
Россия дала первый бой мегакорпорациям. И вот результат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.