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Дело о предполагаемой госизмене Медведчука передадут в СБУ
06 февраля 2019, 11:39 • 89 • Украина
Представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что уголовное дело по статье о госизмене, возбуждённое против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, будет передано в Службу безопасности Украины (СБУ) для проведения расследования.
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Об этом сообщает «Обозреватель».
«Материалы, которые поступили в Генпрокуратуру, а именно обращение народного депутата Андрея Тетерева, будут в ближайшее время переданы в СБУ по подследственности для проведения соответствующих следственно-разыскных действий», — сказал он.
Как он пояснил, в соответствии с законодательством органы прокуратуры проводят процессуальное руководство следственными действиями, а сами следственные действия будут проводиться непосредственно сотрудниками СБУ.
Лысенко уточнил, что после проведения расследования, сбора всего материала с выступлениями Медведчука в СМИ и ряда экспертиз можно будет говорить о вручении подозрения.
5 февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука по двум статьям, в том числе о госизмене.
Решение было принято в связи с предложением Медведчука о создании автономного региона Донбасс в составе Украины.
При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что Медведчук «пока не является подозреваемым в уголовном деле».
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