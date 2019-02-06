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Дело о предполагаемой госизмене Медведчука передадут в СБУ

06 февраля 2019, 11:39  •  89 • Украина
Представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что уголовное дело по статье о госизмене, возбуждённое против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, будет передано в Службу безопасности Украины (СБУ) для проведения расследования.
 
© Kremlin Pool globallookpress.com
 

Об этом сообщает «Обозреватель».

«Материалы, которые поступили в Генпрокуратуру, а именно обращение народного депутата Андрея Тетерева, будут в ближайшее время переданы в СБУ по подследственности для проведения соответствующих следственно-разыскных действий», — сказал он.

Как он пояснил, в соответствии с законодательством органы прокуратуры проводят процессуальное руководство следственными действиями, а сами следственные действия будут проводиться непосредственно сотрудниками СБУ.

Лысенко уточнил, что после проведения расследования, сбора всего материала с выступлениями Медведчука в СМИ и ряда экспертиз можно будет говорить о вручении подозрения. 

5 февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука по двум статьям, в том числе о госизмене. 

Решение было принято в связи с предложением Медведчука о создании автономного региона Донбасс в составе Украины.

При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что Медведчук «пока не является подозреваемым в уголовном деле».

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